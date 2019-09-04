Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı eski Savunma Bakanı Zubeydi
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Tunus'ta Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı eski Savunma Bakanı Zubeydi

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunusluların Zubeydi'nin fotoğraflarını taşıyarak gelişini beklemesi Tunus'ta Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'nin Cendube kentini ziyaret etmesi Abdulkerim ez-Zubeydi'nin Cendube kentinde vatandaşlar ile sohbet etmesi CENDUBE (AA)...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tunusluların Zubeydi'nin fotoğraflarını taşıyarak gelişini beklemesi

Tunus'ta Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'nin Cendube kentini ziyaret etmesi

Abdulkerim ez-Zubeydi'nin Cendube kentinde vatandaşlar ile sohbet etmesi

CENDUBE (AA) Tunus'ta Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyası kapsamında Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube kentini ziyaret etti. Zubeydi, vatandaşlarla sohbet etti. Tunuslular, Zubeydi'nin fotoğraflarını taşıdı.

Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:41 Kaynak: AA
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