Tunus'ta Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı eski Savunma Bakanı Zubeydi
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunusluların Zubeydi'nin fotoğraflarını taşıyarak gelişini beklemesi Tunus'ta Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'nin Cendube kentini ziyaret etmesi Abdulkerim ez-Zubeydi'nin Cendube kentinde vatandaşlar ile sohbet etmesi CENDUBE (AA)...
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:45 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tunusluların Zubeydi'nin fotoğraflarını taşıyarak gelişini beklemesi
Tunus'ta Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'nin Cendube kentini ziyaret etmesi
Abdulkerim ez-Zubeydi'nin Cendube kentinde vatandaşlar ile sohbet etmesi CENDUBE (AA) Tunus'ta Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyası kapsamında Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube kentini ziyaret etti. Zubeydi, vatandaşlarla sohbet etti. Tunuslular, Zubeydi'nin fotoğraflarını taşıdı.
Yanıkkapı Çeşmesi'nin restorasyon çalışmasındaki skandal sonrası İBB harekete geçti Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarında iyileştirme Sivrisineklerin ısırdığı vatandaş, yaraları sebebiyle evinden çıkamıyor Kayseri'de intihar girişiminde bulunan kadının son anda kurtarılması kameraya yansıdı