Tunus'ta anayasa referandumu sonuçlarına itiraz

Tunus'ta bağımsız seçim gözlem derneği "İzliyorum" ile Afak Tunus Partisi, 25 Temmuz'da düzenlenen anayasa referandumu sonuçlarına itiraz ederek mahkemeye başvurma kararı aldı.

İzliyorum Derneği, 25 Temmuz anayasa referandumu sonuçlarını değerlendiren yazılı açıklama yayımladı.

Referandum sürecinde eşit olmayan bir kampanya düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, "Anayasa taslağı lehine düzenlenen kampanyaya devlet kurumlarının da destek verdiği bir dizi ihlal gerçekleşti. Bu ihlallerle ilgili İdare Mahkemesine referandum sonuçlarının tekrar değerlendirilmesi için itiraz edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Referanduma katılan ve "hayır" oyu kullanacağını ilan eden partilerden Afak Tunus Partisinden yapılan açıklamada da referandumda ciddi ihlaller yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Parti olarak referandum sonuçlarını temyiz etmek ve İdare Mahkemesine başvuruda bulunmak için hazırlık yapıyoruz." ifadeleri kullandı.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 26 Temmuz'da referandum ön sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında, "Referanduma katılan 2 milyon 630 bin 94 seçmenin yüzde 94,6'sı 'evet' oyu kullandı. Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, Tunus Cumhuriyeti için yeni anayasa taslağının kabul edildiğini ilan ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Kayıtlı seçmen sayısının 9 milyon 278 bin 541 olduğunu belirten Buasker, referanduma katılımın yüzde 30,5 olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.

Referandumda seçim ihlali iddiaları

Tunus'ta anayasa referandumu Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları ve birçok tartışmanın gölgesinde gerçekleşti.

Tunus İşçi Partisi, Cumhuriyet Partisi, Demokratik Akım Partisi, Tekatül Partisi ile Kutup Partisi tarafından oluşturulan Referanduma Karşı Ulusal Girişim de Cumhurbaşkanı Said'in referandumda oy verme işleminin başlamasının ardından devlet televizyonunda konuşmasının yayımlanmasının seçim yasakları arasında yer aldığını belirten bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, "Sözde yeni cumhuriyet projesi sahibi (Kays Said), seçim kanunu ve adetlerini açıkça ihlal ederek, devlet televizyonunda referanduma sunulan anayasa taslağı lehinde propaganda yaptı. Said, oy verme merkezinin önündeki konuşması ile hukukun en basit kuralını görmezden gelerek muhaliflere yönelik gerilimi artırdı." ifadeleri kullanılmıştı.

Referandumda gözlem görevini yerine getiren sivil toplum kuruluşu Tunus Adil ve Demokratik Seçimler Derneği (ATIDE), referandum sırasında birçok ihlalin kayıt altına alındığını duyurmuştu.

ATIDE Başkanı Muaz el-Hamruni referandumda oy verme işlemleri devam ederken düzenlediği basın toplantısında, "Gözlemcilerin engellenmesi, seçmen listelerinde yaş ayrımının olmaması ve bazı seçim merkezlerinde oy kullanma gizliliğine dikkat edilmemesi gibi birçok seçim ihlali kaydettik." dedi.

Hamruni, Cumhurbaşkanı Said'in referandumun başlamasının ardından oy kullanma işleminin ilk saatlerinde yaptığı açıklamayı da seçim ihlali olarak değerlendirdiklerini belirtmişti.