Tunus'ta Bağımsız Yüksek Seçim Kuruluna atamalar yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'ta Bağımsız Yüksek Seçim Kuruluna atamalar yapıldı

10.05.2022 02:13
Tunus'ta Bağımsız Yüksek Seçim Kuruluna atamalar yapıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Bağımsız Yüksek Seçim Kuruluna atamalar yaptı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Bağımsız Yüksek Seçim Kuruluna atamalar yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen atamalara göre kurum başkanlığına eski üyelerden Faruk Buasker getirildi.

Kurulun diğer 6 üyesi ise Sami bin Selame, Muhammed et-Telili, el-Habib er-Rebi, Mahir el-Cedidi, Mahmud el-Vairi, Muhammed Nevfel'den oluşuyor.

Tunus Resmi Gazetesinde 22 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 20 Aralık 2012'de kurulan anayasal kurumlardan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili hükümlerde değişikliğe gidilerek kurul başkanı ve diğer 7 üyenin Cumhurbaşkanı tarafından seçilebileceği ilan edilmişti.

Tunus'ta 2012'den bu yana seçimleri denetleyen anayasal bir kurum olan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, çoğunluğunu Meclis'in seçtiği 9 üyeden oluşuyordu. Kurulda 6 yıllık görev süresi bulunan üyelerin üçte biri her 2 yılda bir yenileniyordu.

Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi, partisini suçlama çalışmasının başarısız olduğunu söyledi Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi, partisini suçlama çalışmasının başarısız olduğunu söyledi

Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı, Aralık, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Bağımsız Yüksek Seçim Kuruluna atamalar yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Kiracı ile ev sahibinin fatura kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri hapiste
00:54 İngiliz uyruklu kadın azmettirdi, Iraklı kiralık katil Türk vatandaşını boğarak öldürdü!
00:43 MetroPoll Araştırma vatandaşa "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusunu sordu! AK Partili ve CHP'li seçmenin cevabı ortak!
00:26 TFF açıkladı! Trabzonspor - Altay karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak!
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları belli oldu! 0,89 ve 0,99 faizle kredi verilecek
00:08 Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı!
00:03 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 02:19:17. #1.11#
SON DAKİKA: Tunus'ta Bağımsız Yüksek Seçim Kuruluna atamalar yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement