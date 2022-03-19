Tunus'ta Bağımsızlık Günü dolayısıyla 1513 hükümlü için af çıkarıldı - Son Dakika
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Tunus'ta Bağımsızlık Günü dolayısıyla 1513 hükümlü için af çıkarıldı

19.03.2022 15:52
Tunus'ta Bağımsızlık Günü dolayısıyla 1513 hükümlü için af çıkarıldı

Tunus'ta çeşitli suçlardan hüküm giymiş 1513 mahkum için Bağımsızlık Günü öncesi özel af kararı alındı.

Tunus'ta çeşitli suçlardan hüküm giymiş 1513 mahkum için Bağımsızlık Günü öncesi özel af kararı alındı.

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 Mart Tunus Bağımsızlık Günü münasebetiyle 1513 mahkumu kapsayan özel af kararnamesi Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından imzalandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, af kapsamında yer alan 640 hükümlünün serbest kaldığı, diğer mahkumların ise cezalarında çeşitli oranlarda indirime gidildiği belirtildi.

Tunus 20 Mart 1956'da Fransa'dan bağımsızlığını ilan etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Bağımsızlık Günü dolayısıyla 1513 hükümlü için af çıkarıldı - Son Dakika


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