Tunus'ta Bağımsızlık Günü'nde "darbe karşıtı" gösteri düzenlendi - Son Dakika

Tunus'taki Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, ülkenin bağımsızlığa kavuşmasının 66. yıl dönümünde "darbe karşıtı" gösteri düzenledi.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlara" karşı çıkanların oluşturduğu Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nin çağrısıyla binlerce kişi Bab Sadun Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Said'in "parlamentoyu askıya alan ve milletvekili dokunulmazlığını kaldıran 25 Temmuz olağanüstü kararlarını" protesto etti.

Tunus'un Fransa'dan bağımsızlığını elde ettiği 20 Mart 1956 Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir araya gelen binlerce kişi, Bab Sadun Meydanı'ndan parlamento binasının bulunduğu Bardo'ya yürüdü.

Göstericiler, Bardo Meydanı'nda devam ettikleri gösterilerinde "kahrolsun darbe", "özgürlükler sona erdi", "polis devletine hayır" ve "bağımsız yargı" sloganları attı.

Nahda Hareketi Siyasi Danışmanı Riyad eş-Şuaybi de burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkede birçok kişiyi etkileyen özgürlüklerin askıya alınmasına ve yoğun güvenlik önlemlerine rağmen Tunus için tarihi bir gün olan Fransız sömürgesinden bağımsızlığın 66. yıl dönümünü kutlamak için buradayız." dedi.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher Bin Mübarek de "Tunus'ta demokrasiye karşı yapılan darbenin üzerinden 8 ay geçti, bugün Cumhurbaşkanı Said'in iktidarı tekelleştirmesine ve aldığı olağanüstü kararlara karşı çıkmak için buradayız. Yoğun güvenlik önlemlerinden dolayı onlarca eylemci gösteri yaptığımız meydana ulaşamadı." diye konuştu.

Bin Mübarek, "darbeye" direnmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz Tunuslular olarak son yılların en kötü ekonomik, sosyal ve siyasi krizini yaşamamıza rağmen darbeye karşı boyun eğmeyeceğiz. Bağımsızlığımızın peşindeyiz, bunu gerçekleştirmek için mücadelemizi devam ettireceğiz."

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından Tunuslu aktivistler tarafından kurulan Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor.

Tunus'ta devam eden siyasi kriz süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Önce 25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.