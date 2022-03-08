Tunus'ta Bahiri ve Beledi hakkındaki zorunlu ev hapsi kararı kaldırıldı - Son Dakika
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Tunus'ta Bahiri ve Beledi hakkındaki zorunlu ev hapsi kararı kaldırıldı

08.03.2022 02:10
Tunus'ta Bahiri ve Beledi hakkındaki zorunlu ev hapsi kararı kaldırıldı

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri ve eski İçişleri Bakanlığı yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında alınmış olan zorunlu ev hapsi kararının kaldırıldığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri ve eski İçişleri Bakanlığı yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında alınmış olan zorunlu ev hapsi kararının kaldırıldığı bildirildi.

Konu hakkında açıklama, İçişleri Bakanlığının resmi Facebook sayfasından yapıldı.

Açıklamada, "31 Aralık 2021'de alınan zorunlu ev hapsi kararının ardından konuyla ilgili adli inceleme yargıya sevk edilmiş ve Geçici Yargıtay'ın kurulması sonrasında, ilgili iki kişi hakkında alınan ev hapsi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir." İfadeleri yer aldı.

İlgili iki kişi hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılmasının, yargının bu kişilerle ilgili gerekli inceleme ve adli işlemleri tamamlaması için olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Bahiri ve Beledi'nin zorunlu ev hapsi süresince insan haklarına saygılı davranıldığı ve ziyaretlere izin verildiği, sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.

?Öte yandan Bahirinin savunma ekininden eski Nahda milletvekili Semir Dilo da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahiri ve Beledi hakkındaki alınan kararı doğruladı.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurdu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirdi.

Şerafeddin, kararın keyfi değil hukuka uygun olduğunu savundu.

Tunus'taki İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumundan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada ise Bahiri'nin Binzert kentindeki bir hastanede tedavi altına alındığı ve açlık grevine başladığı belirtilmişti.

Yakınları ve avukatlarıyla görüşmesine izin verilmeyen 63 yaşındaki Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

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İçişleri Bakanlığı, Milletvekili, Aralık, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Bahiri ve Beledi hakkındaki zorunlu ev hapsi kararı kaldırıldı - Son Dakika


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