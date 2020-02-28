Tunus'ta Başbakan Fahfah yeni görevini devraldı - TUNUS - Son Dakika
Son Dakika Politika Tunus'ta Başbakan Fahfah yeni görevini devraldı - TUNUS - Son Dakika

Tunus'ta Başbakan Fahfah yeni görevini devraldı - TUNUS

7 saat önce

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende, yeni görevini Yunus eş-Şahid'ten devraldı.

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende, yeni görevini Yunus eş-Şahid'ten devraldı.

Tunus'ta Başbakan Fahfah yeni görevini devraldı - TUNUS

Tunus, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:55 Kaynak: AA
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