Tunus'ta Başbakan Meşişi, görevi devraldı - Son Dakika

Tunus'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen ve teknokratlardan oluşan kabinesi mecliste güvenoyu alan Hişam el-Meşişi, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende, yolsuzluk ve çıkar çatışması şüpheleri nedeniyle istifa eden eski Başbakan İlyas el-Fahfah'tan görevi devraldı.

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