Tunus'ta bayram namazı "Bayram Şenliği" geleneği ile kılındı - Son Dakika
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Tunus'ta bayram namazı "Bayram Şenliği" geleneği ile kılındı

02.05.2022 13:13
Tunus'ta bayram namazı "Bayram Şenliği" geleneği ile kılındı

Tunuslular, geleneksel "Bayram Şenliği" etkinliğiyle Ramazan Bayramı'na başladı.

Tunuslular, geleneksel "Bayram Şenliği" etkinliğiyle Ramazan Bayramı'na başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki yıldır yapılamayan Bayram Şenliği bu yıl yüzlerce Tunuslunun katılımıyla başkent Tunus'un Eski Şehir bölgesinde gerçekleştirildi.

Kadın, erkek ve çocuklardan oluşan kalabalık grup, tekbirler ve naatlar okuyarak, surlarla çevrili başkentin giriş kapılarından Bab el-Hadra bölgesinde yer alan Sahib et-Teba Camisi'ne doğru yürüdü.

Şenlik kapsamında, kılınan bayram namazının ardından toplu bayramlaşma ve karşılıklı hediyeleşme yapıldı.

Bayram namazı öncesi Eski Şehir'in tarihi sokaklarında tekbirler ve Hazreti Muhammed için okunan naatlar ile yürüyen Tunuslular, Bayram Şenliği etkinliğini yıllardır devam ettiriyor.

Bayram Şenliği'nin kökleri 13. yüzyıla uzanıyor

Tunus'ta Ramazan ve Kurban bayramlarında düzenlenen şenliğin tarihinin Hafsi Hanedanlığına dayandığını belirten organizatör Muaz Ukkaşe AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki yıldır ara vermek zorunda kaldığımız şenlik bu yıl daha farklı bir güzellik yaşamamıza neden oldu." dedi.

Ukkaşe, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şenliğin kökenleri 1229 ile 1574 yılları arasında bölgede hüküm süren Hafsi Hanedanlığına dayanıyor. Bu, Eski Şehir bölgesinde yaşayanların, alimlerin ve şeyhlerin önderliğinde bir araya gelip, camiye doğru zikrederek yürüdükleri kadim bir gelenek."

Tunus'ta bayram namazı Bayram Şenliği geleneği ile kılındı
Tunus'ta bayram namazı Bayram Şenliği geleneği ile kılındı
Tunus'ta bayram namazı Bayram Şenliği geleneği ile kılındı
Tunus'ta bayram namazı Bayram Şenliği geleneği ile kılındı
Tunus'ta bayram namazı Bayram Şenliği geleneği ile kılındı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta bayram namazı 'Bayram Şenliği' geleneği ile kılındı - Son Dakika


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