Tunus'ta Bengirdan vilayetinde 2016'da yaşanan terör olaylarıyla ilgili yürütülen davada 16 kişiye idam, 80 kişiye de müebbet ila 4 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Başkent Tunus'taki İlk Derece Mahkemesi İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu olaylarda yargılanan 96 kişi hakkındaki hüküm açıklandı.
İlk Derece Mahkemesi Ceza Dairesinin baktığı davada, 16 kişi idam cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan diğer sanıklardan 15'ine müebbet, 2'sine 30 yıl, 2'sine 27, 7'sine 24, 3'üne 20 yıl hapis cezası verildi.
Diğer 51 sanık ise 15 ila 4 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Açıklamada, cumhuriyet başsavcısının, kararı temyize götüreceği ifade edildi.
Bengirdan vilayeti 2-10 Mart 2016'da terör gruplarının saldırısına uğramıştı. Teröristlerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 36 terörist, 12 asker ve 7 sivil ölmüştü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tunus'ta Bengirdan vilayeti olaylarında yargılanan 16 sanığa idam cezası - Son Dakika