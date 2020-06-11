Tunus'ta bindikleri teknenin batması sonucu ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 36'ya yükseldi - Son Dakika

Tunus'un Safaks ili kıyılarında 6 Haziran Cumartesi günü bindikleri teknenin batması sonucu hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Safaks Mahkemeleri Sözcüsü Murad et-Turki, Safaks iline bağlı Kerkennah (Kerkenne) Adası sahilinden cumartesi günü ayrılan ve batan teknede bulunan 53 düzensiz göçmenden 16'sının daha cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Toplam 36'ya ulaşan naaşların adli tıp kurumuna nakledildiğini ifade eden Turki, ölenlerden 23'ünün kadın, 2'sinin çocuk olduğunu aktardı.

Turki, ölenlerin arasında tekne kaptanı olan bir Tunus vatandaşı bulunduğunu, kurbanların çoğunun Fildişi Sahili uyruklu olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

Sözcü Turki, Tunus Deniz Kuvvetleri ve sivil savunma ekiplerinin kayıp kişileri arama faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Turki, 9 Haziran Salı günü yaptığı açıklamada, bindikleri tekne batan en az 20 kişinin öldüğünü söylemişti.

Resmi rakamlara göre, 2011'den bu yana 22 bin Tunuslu yasa dışı yollarla İtalya'ya göç etti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.