Tunus'ta binlerce kamu çalışanı genel greve gitti - Son Dakika

Tunus'ta, binlerce elektrik ve posta idarelerinde çalışan işçiler ile belediye çalışanları 3 günlük grev başlattı.

Tunus Genel İşçi Sendikasına bağlı Belediyeler Genel Sendikası Üyesi Abdulcebbar Buttayyib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 37 bin belediye çalışanının daha iyi çalışma koşulları ve maaşların arttırılması talebiyle 3 günlük genel greve gittiklerini belirtti.

Daha iyi çalışma koşulları ve ücret artışları için şubat ayından bu yana hükümet ile görüşmelere devam ettiklerini hatırlatan Butayyib, "Belediyeler kanununun yenilenmesi çalışanlara verilen ikramiyenin arttırılması gibi konuları görüştüğümüz hükümet yetkilileri ile yaptığımız müzakereler devam etmedi, bu yüzden genel greve gitmek zorunda kaldık." dedi.

Elektrik, doğalgaz ve posta idaresi de grevde

Tunus Genel İşçi Sendikasına bağlı Elektrik ve Doğalgaz Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Abdulkadir Celasi ise, "Hükümet taleplerimize cevap vermediği için bugün ve yarın iş bırakma eylemi yapıyoruz." diye konuştu.

Elektrik ve doğalgaz dağıtımında çalışan 13 bin işçinin olduğunu söyleyen Celasi, alternatif enerji üretiminin özelleştirilmesine karşı olduklarını da belirtti.

Tunus Genel İşçi Sendikası Posta İdaresi Sendikası Genel Sekreteri Habib el-Mizuri, kamuya ait olan Tunus Posta Şirketi'nin, salı günü başlattığı grevin 3 gün devam edeceğini söyledi.

Hükümet ile yapılan görüşmelerin tıkandığını belirten Mizuri, "Hükümet ile posta idaresi arasında varılan anlaşmanın uygulanmamasından dolayı iş bırakma eylemine gittik." ifadelerini kullandı.

Mizuri, iç tüzüklerinin değiştirilmesi, sosyal fon oluşturulması, haksız rekabetten korunma için tedbir alınması gibi bir dizi taleplerinin olduğunu kaydetti.