Tunus'ta binlerce kişi Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'ta binlerce kişi Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto etti

15.05.2022 20:07
Tunus'ta binlerce kişi Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto etti

Tunus'ta binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclisi kapatma sürecini başlatan 25 Temmuz 2021 olağanüstü kararlarını protesto etti.

Tunus'ta binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclisi kapatma sürecini başlatan 25 Temmuz 2021 olağanüstü kararlarını protesto etti.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nin çağrısı ile başkent Tunus'ta yer alan belediye tiyatrosunun önünde düzenlenen gösteriye katılanlar, kararlara tepki gösterdi.

Göstericiler, "Halk senin istemediklerini istiyor", "Darbenin sonu geldi", "Halkı bölmeye hayır" sloganlarıyla Cumhurbaşkanı Said'i protesto etti.

Gösteri sırasında İsrail askerlerince vurularak öldürülen Al Jazeera çalışanı Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Nahda Hareketi yöneticilerinden Es-Seyyid Fercani, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Darbe ve destekçileri gitmeli çünkü darbeden bu yana Tunus bir iyilik görmedi. Bugün vatandaşın sorunu un ve yemeklik sıvı yağ elde etmek ve maaşını zamanında alabilmek oldu." dedi.

Fercani, "Darbeden önce işsizlik gibi birçok önemli sorunu çözmek için atılım arıyorduk ve bugün köylü çiftçiler ve hatta futbol sektörü dahil tüm kesimler sıkıntı yaşıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Said'in çağrıda bulunduğu ulusal diyaloğun herkesin çıkarına olduğunu ancak kimin dış mihraklara sırtını dayadığını öğrenmek için onu kimlerin daha fazla desteklediğine bakmak gerektiğini belirten Fercani, bugün toplanan kalabalığın, Cumhurbaşkanı Said'i destekleyenlerden çok daha fazla olduğunun altını çizdi.

Fercani, gerçek ulusal bir diyalog istenmesi halinde kendilerinin ülkenin sorunlarını çözmek için diyaloğa hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Said'in eski danışmanı Abdurrauf Bittabib de bir vatandaş olarak "doğru yoldan sapmaya ve darbeye hayır demek için" protestoya katıldığını söyledi.

Bittabib, Tunus'taki krizi aşmak için tek çözüm yolunun akılla hareket edilmesi ve diyalog masasına oturulması olduğunu vurguladı.

Gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus'ta binlerce kişi Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto etti
Tunus'ta binlerce kişi Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto etti
Tunus'ta binlerce kişi Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto etti
Tunus'ta binlerce kişi Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto etti
Tunus'ta binlerce kişi Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto etti

YORUMLAR
500
Tunus'ta siyasi partilerden 'muhaliflere karşı yargının kullanılmasına' tepki Tunus'ta siyasi partilerden 'muhaliflere karşı yargının kullanılmasına' tepki Gine Bissau'da Ekonomi Bakanı Mandinga görevden alındı Gine Bissau'da Ekonomi Bakanı Mandinga görevden alındı

cumhurbaşkanı, Protesto, Darbe, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta binlerce kişi Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto etti - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
19:51 Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi
19:27 Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi
19:25 Antalya'nın etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu
19:17 İngiltere'de skandal yaratan olay! Ambulansı otoparka çekip cinsel birliktelik yaşadılar
19:15 Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu
19:10 Gelinin düğünde giydiği gelinlik olay yarattı, damat neye uğradığını şaşırdı
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 20:14:50. #1.12#
SON DAKİKA: Tunus'ta binlerce kişi Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement