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Tunus'ta binlerce lise öğrencisine devlet okullarında Türkçe öğretiliyor - Son Dakika

Tunus'ta binlerce lise öğrencisine devlet okullarında Türkçe öğretiliyor

27.01.2022 14:35

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmeleri, 2013 yılından bu yana binlerce Tunuslu lise öğrencisine Türk kültürünü ve Türkçeyi öğretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmeleri, 2013 yılından bu yana binlerce Tunuslu lise öğrencisine Türk kültürünü ve Türkçeyi öğretiyor.

Türkiye ile Tunus arasında yapılan eğitim alanındaki iş birliği kapsamında, 2013 yılından bu yana ülkenin farklı şehirlerinde yer alan liselerde, MEB öğretmenleri tarafından Tunuslu öğrencilere Türk Dili ve Türk Kültürü dersleri veriliyor.

Toplam 11 öğretmenin farklı okullarda verdiği eğitime yüzlerce öğrenci katılıyor.

Türkiye'nin Tunus Eğitim Müşaviri Prof. Dr. İlyas Yavuz, Tunus'ta Türkçe eğitimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bir yılı aşkın bir süredir Tunus'ta müşavirlik yaptığını söyleyen Yavuz, "Tunus ile Türkiye arasında Eylül 2011 tarihinde imzalanan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nın ardından, Haziran 2013 tarihinde imzalanan Eğitim ve Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakatı sağlandı. İlk öğretmenlerimiz bu mutabakatın ardından 2013-2014 eğitim yılında Tunus'a geldiler." diye konuştu.

11 öğretmen 10 farklı şehirde Türkçe dersi veriyor

Tunus'ta liselerde seçmeli ders olarak okutulan Türkçe dersine giren 11 öğretmenin ülkenin dört bir yanında yer alan 10 farklı şehirde ders verdiğini söyleyen Yavuz, "Ülke genelinde 30 farklı lisede öğretmenlerimiz 1500'ün üzerinde lise öğrencisine ulaşıyor. Türkçe ve Türk Kültürü dersi olarak lise öğrencilerinin seçmeli ders olarak katılabildikleri eğitimde, Türkçe eğitiminin yanı sıra Türk kültürünü öğrencilerimize aktarma fırsatı buluyoruz." dedi.

Liselerin yanı sıra Tunus üniversitelerinde ders veren 3 Türk okutmanın olduğunu kaydeden Yavuz, "Zeytune Üniversitesi, Tunus Üniversitesi, Mennuba Üniversitesi ve Kartaca Üniversitesi'nde 1200 civarında üniversite talebesi Türkçe derslerine katılıyor. Türkçe eğitiminin yanında çeşitli faaliyetler ile öğrencilerimize Türk kültürünü ve Türkiye'yi tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta ülkemi temsil etmekten dolayı mutluyum

Tunus'ta 2017'den bu yana Türkçe dersi veren öğretmenlerden Mete Sungur ise, Tunuslu öğrencilerine Türkiye'yi anlatma fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Öğretmen olarak öğrencilerinin Türkiye'ye olan yakın ilgisine şahit olduğunu vurgulayan Sungur, "Tunus okullarında öğrenciler yabancılardan dil dersi alma şansına sahip oldukları için Türkçe diline ayrı bir önem veriyorlar. Diğer yabancı dil derslerini Tunuslu öğretmenler verirken Türkçeyi Türk öğretmenlerden öğrenmeleri onlara daha cazip geliyor." diye konuştu.

Öğrencilerin Türkçeye ilgisinden dolayı derslerin eğlenceli geçtiğini kaydeden Sungur, "Öğrencilerimiz ile ortak dilimiz sadece Türkçe. Bu yüzden öğrenciler genelde Türkçe şarkı ve Türk dizilerinden öğrendikleri kelimeleri derste kullanmaya çalışıyorlar. Bu hem derse eğlence katıyor hem de öğrencilerin Türkçe öğrenme sürecini hızlandırıyor." dedi.

Tunus'ta, Türkçe öğrenimine rağbet çok fazla

Tunus Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yürütülen eğitime ülkenin her yerinden talep olduğuna dikkat çeken Yavuz, "Türkçeye öğrenciler tarafından çok fazla rağbet var, birçok farklı şehir ve liseden sürekli yeni talepler gelmekte. Bu talepleri yerine getirebilmek için hem bakanlığımızla hem de Tunus Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile sürekli irtibat halindeyiz." görüşünü paylaştı.

Türkçe ve Türk Kültürü dersini alan öğrencilerin Türkiye'ye karşı tutumlarının olumlu yönde etkilendiğini belirten Yavuz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türkçe eğitimi alan öğrencilerimizin ülkemize ve kültürümüze çok büyük bir sevgi ve hayranlıkla yaklaşımlarını görmek bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bu sevgiye şahit olmaktan dolayı ülkem adına gurur duyuyorum."

"Birçok öğrencimiz Türk üniversitelerinden kabul aldı"

Müşavirlik olarak Türkiye'de eğitim almak isteyen Tunuslu öğrencilere rehberlik hizmeti verdiklerini belirten Yavuz, "Yaz ayları boyunca hem öğretmenlerimize hem de müşavirliğimize öğrenci ve velilerden Türkiye'de eğitim görmekle ilgili yoğun talep geliyor. Müşavirlik olarak bu taleplere cevap vermek için titizlikle rehberlik hizmeti verdik velilerimize. Yapılan bu çalışmalar neticesinde çok sayıda öğrencimizin ülkemizdeki üniversitelerden kabul alması ve ülkemizi tercih etmeleri bizleri son derece mutlu etti." diye konuştu.

Arapça öğrenmek isteyen Türk öğrencilere çağrıda bulunan Yavuz, şu şekilde konuştu:

"Buradan ülkemizde Arapça eğitimi yapan lise ve üniversite öğrencilerine çağrıda bulunmak istiyorum; Arapçanızı geliştirmek ve pratik yapmak için Tunus'ta uygun ortam ve fırsatlar var. Hem kurumsal, hem de bireysel olarak burada staj ve pratik yapmak isteyenler bizimle irtibata geçebilir. Bu konuda müşavirlik olarak her türlü desteği veriyoruz."

Türk Kültürü Tanıtım Günleri etkinlikleri

Verilen Türkçe eğitimi kapsamında çeşitli kültürel etkinlik yapma fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Yavuz, "Okullarımızda verdiğimiz eğitimin yanı sıra Türkçe ve Türk Kültürü tanıtım programları düzenliyoruz. Bu kapsamda geçen yıl Kasım ayında Tunus'un en gözde okullarından Aryana Pilot Lisesi'nde Türk Kültürü Tanıtım Günleri adıyla bir etkinlik düzenledik. Tunus'ta ilk defa bir ortaöğretim kurumunda böyle bir tanıtım programı yapılmış oldu. Programda, 'Tematik Sergi - Kayseri' başlığıyla Kayseri'ye ait yöresel el sanatları ile ülkemizi tanıtıcı tablolar, kitaplar ve broşürler sergilendi." ifadelerini kullandı.

Düzenledikleri etkinliklerde katılımcıların Türkiye'nin geleneksel lezzetlerini tatma fırsatı bulduğunu kaydeden Yavuz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Etkinliklerimizi sadece Tunus'ta değil Türkiye'de de yürütüyoruz. Bu kapsamda aralık ayında Türkiye'ye Türkçe öğretmenleri ile beraber 50 öğrencimizi gönderdik. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz programda öğrenciler birçok Türk kurumunu yerinde ziyaret etme fırsatı buldu. Türkçelerini geliştirme fırsatı bulan öğrencilerimiz bu gezi kapsamında birçok turistik mekanını da ziyaret etti."

Tunus'ta binlerce lise öğrencisine devlet okullarında Türkçe öğretiliyor
Tunus'ta binlerce lise öğrencisine devlet okullarında Türkçe öğretiliyor
Tunus'ta binlerce lise öğrencisine devlet okullarında Türkçe öğretiliyor

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milli eğitim bakanlığı, Tunus, Türk, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta binlerce lise öğrencisine devlet okullarında Türkçe öğretiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus'ta binlerce lise öğrencisine devlet okullarında Türkçe öğretiliyor - Son Dakika
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