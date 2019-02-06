Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Binlerce Öğretmenden Maaş Protestosu

Tunus'ta Binlerce Öğretmenden Maaş Protestosu

21 dakika önce

Tunus'ta binlerce ortaokul ve lise öğretmeni, maaş artışı, erken emeklilik ve eğitim reformu talepleriyle gösteri düzenledi.

Tunus'ta Binlerce Öğretmenden Maaş Protestosu, System.String[]
Tunus'ta binlerce ortaokul ve lise öğretmeni, maaş artışı, erken emeklilik ve eğitim reformu talepleriyle gösteri düzenledi.

Tunus Genel İşçi Sendikası'na (UGTT) bağlı Ortaokul ve Lise Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla düzenlenen gösteriye ülkenin dört bir yanından katılan eğitimciler, başkentteki hükümet binalarının ve başbakanlığın bulunduğu Kasaba Meydanı'nda toplandı.

Öğretmenler, "Taleplerimiz gerçekleşene kadar kararlıyız", "Öğretmenlerin onuru kırmızı çizgi", "Milli, demokratik ve halkçı bir eğitim için buradayız" yazılı dövizler taşırken, taleplerini duyurmak için slogan attı.

UGTT'ye bağlı Ortaokul ve Lise Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreteri Saad el-Yakubi, gösteride yaptığı konuşmasında, "Eğitmenlerin protestolarında sergiledikleri kararlılık, hükümet için tek çözümün müzakere masasına dönerek öğretmenlerin taleplerini dinlemek zorunda olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Öğretmenlerin ekonomik taleplerinde utanacak bir durum olmadığını savunan Yakubi, Tunus'ta son yıllarda alım gücünün zayıfladığını ve öğretmenlerin de bu durumdan etkilendiğinin altını çizdi.

Ne olmuştu?
Tunus'ta öğretmenler son birkaç yıldır, maaşlarının iyileştirilmesi ve eğitim sisteminin düzenlenmesi gibi bazı taleplerini dile getirmek için gösteriler düzenliyor. Aralık ayından bu yana ivme kazanan gösterilerde öğretmenler, grev, imtihanları boykot etmek, sonuçlarını engellemek gibi eğitim sürecini de aksatan bazı eylemlerde bulunuyor.

Sendika yetkilileri öğretmenlerin taleplerini, maaşlarının iyileştirilmesi, emeklilik yaşının 60'tan 55'e düşürülmesi ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi şeklinde sıralamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:57 Kaynak: AA

Tunus, Güncel
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