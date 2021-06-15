Tunus'ta bir gencin gözaltında ölümünün ardından başlayan protestolar genişleyerek sürüyor - Son Dakika

Tunus'ta geçen hafta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor.

Başkent Tunus'un batısındaki Sidi Hüseyin semtinde göstericiler dün gece yine sokaklardaydı.

Genişleyerek süren protestolara katılan gençler, başkent sokaklarına barikat kurarak lastik yaktı ve polise taş fırlattı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Tunus polisinin, öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı.

Tunus'ta polis şiddetine karşı gösteriler bir haftadır sürüyor. Bir gencin 8 Haziran'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesi protestoların fitilini ateşlemişti.

Sidi Hüseyin Mahallesi'nde 9 Haziran'daki protestolar sırasında da bir gencin sokakta çıplak halde polis tarafından darbedildiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve olayların tırmanmasına yol açmıştı.