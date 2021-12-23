Tunus'ta bir grup muhalif Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto için açlık grevine başladı - Son Dakika

Tunus'ta aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarını ve muhalif sesleri bastırmasını" gerekçe göstererek açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiren aktivistlerce kurulan Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, konuya dair sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Açıklamada, sayı belirtilmeksizin aralarında milletvekili, siyasi ve sosyal alanda tanınan kişiler ile Girişimin üyelerinin de olduğu bir grubun "muhalif seslerin bastırılmasını" protesto için açlık grevine başladığı belirtildi.

Girişimin yetkililerinden Habib Buaciyle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Açlık grevi çağrısı, Tunus'un gerçek bir baskıcı döneme girmesi sebebiyle yapıldı." dedi.

Tunus devriminin 11. yıl dönümü olan 17 Aralık'ta başkent Tunus'un merkezinde düzenlenen oturma eylemine güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini hatırlatan Buaciyle, "Darbe, hak, özgürlükleri kısıtlayarak yeni ve tehlikeli bir hale geldi. Bu sebeple baskıcı uygulamaları protesto amacıyla açlık grevine başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.