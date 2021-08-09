Tunus'ta bir günde yarım milyon dozdan fazla aşı yapıldı - Son Dakika

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bir günde yarım milyon dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki 335 sağlık merkezinde toplamda 551 bin 8 doz aşı yapıldığı belirtildi.

Kovid-19 salgınında zor günler geçiren ülkede 40 yaşın üzerindeki Tunusluların aşılanması amacıyla ilan edilen "Kovid-19 Ulusal Aşı Günü"nün büyük ilgi gördüğü ifade edildi.

Bakanlık, 2 milyon 599 bin 62 kişinin ilk doz ve 1 milyon 245 bin 60 kişinin iki doz olmak üzere toplamda 3 milyon 844 bin 122 kişinin aşılandığını açıkladı.

12 milyon nüfusa sahip Tunus'ta virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 931, vaka sayısının da 610 bin 660 ve iyileşen hasta sayısı 542 bin 210 olduğu duyurulmuştu.