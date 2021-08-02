Tunus'ta bir milletvekili daha gözaltına alındı - Son Dakika

Tunus Çiftçilerin Sesi Partisi Milletvekili Faysal et-Tebini'nin "sosyal medya üzerinden bir kadın aktiviste hakaret ettiği" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Tebini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin kendisini sosyal medyada hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına aldığını açıklayarak, kararı "açık yüreklilikle kabul ettiğini" ve "Tunus'un bugün yaşadığı durumun siyaset sahnesini temizleyeceğine inandığını" belirtti.

Milletvekili Tebini hakkında Ekim 2020'de bir kadın hakları aktivistine hakaret ettiği suçlamasıyla savcılığa şikayette bulunulmuş ve dava açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, olağanüstü yetkiler aldığı 25 Temmuz tarihli "darbe girişimi" şeklinde nitelendirilen kararları doğrultusunda, başbakanı azletmiş, Meclisin çalışmalarını 30 günlüğüne durdurmuş ve milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Said'in dokunulmazlıkları kaldırma kararının ardından bazı milletvekilleri hakkında yargı süreçlerinin başladığı bildirilmiş, bazı milletvekilleri ve üst düzey isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti.