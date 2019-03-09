Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Buteflika Karşıtı Gösteri

Tunus'ta Buteflika Karşıtı Gösteri

35 dakika önce

Tunus'un başkentinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Tunus'ta Buteflika Karşıtı Gösteri, System.String[]
Tunus'un başkentinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Başkent Tunus'daki belediye tiyatrosu önünde toplanan ve aralarında Tunus'ta yaşayan Cezayirlilerin de olduğu göstericiler Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etti.

Demokratik Kadınlar Derneği ile Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumunca organize edilen gösteriye katılanlar, "Tunuslu kadınlar ve Cezayirli kadınlar özgürlüğün yanında", "Cezayir'de demokrasi zamanı" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Tunuslu sosyoloji araştırmacısı Fethiye es-Saidi, "gösterinin demokrasi mücadelesi veren Cezayir halkına destek" için düzenlendiğini belirtti.

Cezayir halkının kendi sorunlarını çözebilecek güçte olduğunu ifade eden Saidi, "Tunus ve Cezayir halkı demokrasiyi korumu konusunda ortak mücadele verdi. Bu yüzden onlara desteğimizi ifade etmek istedik." dedi.

Tunus'ta yaşayan Cezayirli Cemal el-Akadliye, "Cezayir'deki halkımızla ve ailemizle dayanışma içinde hareket ediyoruz. Cezayir'in bağımsızlığından bu yana insanlara zulmeden politikanın devamını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Gösteride yer alan Cezayirli Leyla Makaşda Cumhurbaşkanı Buteflika'nın beşinci dönem adaylığına karşı olduklarını belirterek, "Halkı aşağılamak için yönetimin sömürülmesine karşıyız. Cezayir'in monarşi değil özgür ve demokratik olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ererken, Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulundu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirildi.

Anayasa Mahkemesinin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Mart'tan sonra başvurularını çekme hakkı verilmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:09 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Tunus, Güncel
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