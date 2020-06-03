Tunus'ta camiler yarın açılıyor - Son Dakika

Tunus'ta yarından itibaren camiler açılıyor.



Tunus'ta uzun süredir korona virüs vakaların yayılmamasına yönelik tedbirler kapsamında camiler kapatılmıştı. Ülkede korona vakaların istikrarlı bir şekilde ilerlemesiyle normalleşme adımları atılmaya başlandı. Tunus'ta normal hayata dönme adımları kapsamında camiler yarından itibaren açılıyor. Tunus Diyanet İşleri Bakanlığı camilerin açılış öncesinde önlem olarak özel bir sağlık protokolü açıkladı.



Bakanlık tarafından açıklanan protokolde, namazlarını camide kılmak isteyenlerin evlerinde abdest alması gerektiği ifade edildi. Çocukların camiye getirilmemesi ifade edilen protokolde, sosyal mesafe kurallarına uyulması, maske takılması ve korona semptomlarına benzer belirtileri olanların evlerinde namazlarını kalması gerektiğini vurgulandı. Ayrıca, camiye gelenlerin namazlarını kılmasının ardından camiden ayrılması uyarısı yapıldı.



Öte yandan camilerin yarın açılması öncesinde sterilizasyon işlemleri gerçekleştirildi.



Öte yandan Tunus'ta toplam vaka sayısı bin 86, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 olarak açıklandı. - TUNUS