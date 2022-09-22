Tunus'ta gözaltındaki eski Başbakan Ureyd serbest bırakıldı - Son Dakika
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Tunus'ta gözaltındaki eski Başbakan Ureyd serbest bırakıldı

22.09.2022 11:16
Tunus'ta gözaltındaki eski Başbakan Ureyd serbest bırakıldı

Tunus'ta "çatışma bölgelerine Tunuslu gençlerin gönderildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Ureyd serbest bırakıldı.

Tunus'ta "çatışma bölgelerine Tunuslu gençlerin gönderildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Ureyd serbest bırakıldı.

Nahda lideri Raşid el-Gannuşi ve Ureyd'in savunma ekibinden Samir Dilo, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Avukat Dilo, soruşturma hakiminin Gannuşi'nin ardından Ureyd'in de tutuksuz yargılanmasına karar verdiğini ve duruşmayı 19 Aralık'a ertelediğini belirtti.

Gannuşi ve Ureyd'in sorgu süreci

Nahda Hareketi, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada, Gannuşi ile yardımcısı ve eski Başbakan Ureyd'in Terörle Mücadele Şubesi'ne ifade vermek üzere çağrıldıkları duyurulmuştu.

Terörle Mücadele Şubesi'nde 19 Eylül sabahı başlayan ve geç saatlere kadar devam eden sorgunun ardından Ureyd, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında ifadesi alınan Nahda lideri Gannuşi'nin de dün tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Gannuşi ve Ureyd suçlamaları reddetmişti.

Nahda'ya göre soruşturma siyasi

Nahda Hareketi, söz konusu soruşturmayı siyasi olarak nitelendiriyor ve Cumhurbaşkanı Kays Said'i suçluyor.

Ureyd'in mahkemeye sevk edilmesinin ardından Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, kararla, "geçmiş dönemde ülkede istikrar unsuru olmuş siyasi bir partiyi saf dışı bırakıp halkın kaderini elinde bulundurmak isteyen diktatör bir grubu tatmin etmek için Ureyd'in cezalandırıldığı ve ondan intikam alındığı" ifade edilmişti.

Nahda Hareketinde Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ureyd; Aralık 2011-Mart 2013'te İçişleri Bakanı, Mart 2013- Ocak 2014'te ise Cumhuriyet İçin Kongre Partisi ve Özgürlükler Bloku içinde yer alan üçlü koalisyonda Başbakan olarak görev yapmıştı.

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Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta gözaltındaki eski Başbakan Ureyd serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus'ta gözaltındaki eski Başbakan Ureyd serbest bırakıldı - Son Dakika
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