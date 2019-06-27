Tunus'ta çifte intihar saldırısı: 3 sivil, 6 polis yaralı
1 saat önce
Tunus'ta art arda iki intihar saldırısı düzenlendi.
Tunus
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:00 Kaynak: DHA
'ta art arda iki intihar saldırısı düzenlendi. İlk saldırıda, 3 sivil ve 2 polis yaralanırken, terörle mücadele birimi binasına yapılan ikinci saldırıda ise 4 polis yaralandı.
İlk intihar saldırısı, Bab El Bhar bölgesindeki Charles de Gaulle caddesi üzerinde devriye gezen bir polis aracına düzenlendi. Saldırıda 3 sivil ve 2 polis yaralandı. Ardından gerçekleşen ikinci intihar saldırısı ise El Gorjani bölgesindeki terörle mücadele birimi binasına düzenlendi. Saldırıda, 4 polis yaralandı.
- Tunus
Tunus'ta çifte intihar saldırısı: 3 sivil, 6 polis yaralı
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