Son Dakika › Dünya › Tunus'ta Covid-19: Sokağa çıkma yasağına uzaktan kumandalı araçlarla teftiş - Son Dakika Dünya
Tunus'ta Covid-19: Sokağa çıkma yasağına uzaktan kumandalı araçlarla teftiş
26 dakika önce
Tunus'ta Covid-19 önemlemleri kapsamında başkentte sokağa çıkma yasaklarını denetlemek için güvenlik güçlerinin yeni bir yardımcısı var: Uzaktan kumandalı robot arabalar
Tunus'ta Covid-19 önemlemleri kapsamında başkentte sokağa çıkma yasaklarını denetlemek için güvenlik güçlerinin yeni bir yardımcısı var: Uzaktan kumandalı robot araçlar.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tanıtım görüntülerinde, başkent sokaklarında dolaşan robot araç, sokakta gördüğü vatandaşlara kimliklerini ve dışarıda olma nedenlerini soruyor. Merkezden kameralarla izlenen robotu, ekran başındaki görevliler seslendiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:50
Son Dakika Koronavirüslü hasta kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Dünyada ilk KKKA aşısını bulmuştu: Covid-19'u da izole etmeyi başardı İngiliz model koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı