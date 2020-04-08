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Tunus'ta Covid-19: Sokağa çıkma yasağına uzaktan kumandalı araçlarla teftiş
7 saat önce
Tunus'ta Covid-19 önemlemleri kapsamında başkentte sokağa çıkma yasaklarını denetlemek için güvenlik güçlerinin yeni bir yardımcısı var: Uzaktan kumandalı robot arabalarView on euronews.
Tunus'ta Covid-19 önemlemleri kapsamında başkentte sokağa çıkma yasaklarını denetlemek için güvenlik güçlerinin yeni bir yardımcısı var: Uzaktan kumandalı robot arabalarView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:36
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