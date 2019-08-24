Son Dakika Haberleri: Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Karvi'nin serbest bırakılması çağrısı
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Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Karvi'nin serbest bırakılması çağrısı

47 dakika önce

Tunus'ta dün gözaltına alınan cumhurbaşkanı adaylarından Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin serbest bırakılması istendi.

Tunus'ta dün gözaltına alınan cumhurbaşkanı adaylarından Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin serbest bırakılması istendi.

Tunus'un Kalbi Partisi, aynı zamanda medya patronu olan Karvi'nin gözaltına alınmasıyla ilgili başkent Tunus'taki parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan parti yetkililerinden Iyad el-Lumi, Nebil el-Karvi'nin siyasi sebeplerden dolayı gözaltına alındığını belirterek, Tunuslu hakim ve avukatları, yargı erkini etkisiz hale getirme çalışmalarına karşı koymaya çağırdı.

Karvi'nin, kamuoyu yoklamalarında ön sırada yer almasının ardından gözaltına alındığını öne süren Lumi, Başbakan Yusuf eş-Şahid'in Karvi'yi seçimde saf dışı bırakmak istediğini savundu.

Devlet içinde Tunusluları korkutmak ve yönetimi çökertmek isteyen bir çete olduğunu iddia eden Iyad el-Lumi, partisinin, 2 Eylül'de başlaması planlanan seçim kampanyasını iptal etmeyeceğini dile getirdi.

Partinin genel sekreteri Semira eş-Şivvaşi ise Karvi'nin gözaltına alınmasıyla, yoksulluk ve açlığa karşı verdikleri mücadelenin, tehdit altındaki demokrasiyi kurtarma mücadelesine dönüştüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Tunus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:38 Kaynak: AA
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