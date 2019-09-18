Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Cumhurbaşkanı adayı Kays Said'e bir destek daha
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Tunus'ta Cumhurbaşkanı adayı Kays Said'e bir destek daha

2 saat önce

Tunus'ta Demokratik Toplum Partisi, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kays Said'e seçimlerin ikinci turunda destek vereceğini açıkladı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı adayı Kays Said'e bir destek daha, System.String[]

Tunus'ta Demokratik Toplum Partisi, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kays Said'e seçimlerin ikinci turunda destek vereceğini açıkladı.

Tunus Parlamentosunda 3 milletvekili bulunan Demokratik Toplum Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, seçimlerin ikinci turunda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda en çok oy alan bağımsız aday Kays Said'in destekleneceği belirtildi.

Seçimlerde yüzde 3,36 oy alan partinin adayı Muhammed Abu'ya verdikleri destekten dolayı Tunus halkına teşekkür edilen açıklamada, bir sonraki turda bağımsız aday Said'i destekleme çağrısı yapıldı.

Seçimlerin 1. turunda yüzde 4,3 oy alan Onur Koalisyonu'nun adayı Seyfeddin Mahluf, yüzde 2,9 oy alan eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhuriyet Halk Birliğinin adayı Lutfi el-Merayhi ve eski Başbakan Hammadi el-Cibali de ikinci turda bağımsız aday Kays Said'e destek açıklamaları yapmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı seçiminde 18,4 oy oranıyla bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve yüzde 15,6 oy oranıyla tutuklu medya patronu Nebil Karvi'nin ikinci tur için yarışacağı açıklanmıştı.

Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro oyların yüzde 12,9'unu elde ederek yarış dışında kalmıştı.


Yüksek Seçim Konseyi (YSK), seçime yurt içindeki katılım oranının yüzde 45,02, yurt dışından katılımınsa yüzde 19,7 olduğunu duyurmuştu.


Tunus, 6 Ekim'de de parlamento seçimleri için sandığa gidecek.

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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