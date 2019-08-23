Son Dakika Haberleri: Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi gözaltına alındı

1 saat önce

Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından medya patronu Nebil el-Karvi, ülkenin kuzeyindeki Bace kentinden başkent Tunus'a dönüşü sırasında gözaltına alındı.

Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi gözaltına alındı, System.String[]

Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından medya patronu Nebil el-Karvi, ülkenin kuzeyindeki Bace kentinden başkent Tunus'a dönüşü sırasında gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı adaylarından Karvi'nin, hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Karvi, ülkenin kuzeyindeki Bace ile başkent arasında bulunan Mecaz el-Bab kenti yakınlarında gözaltına alındı.

Tunus'taki "Nesma" televizyonunun eski sahibi Karvi, "Tunus'un Kalbi" partisinin başkanlığını yürütüyor.

Savcılık, 8 Temmuz'da medya patronu Nebil Karvi ile kardeşi Gazi Karvi hakkında "kara para aklama" iddiasıyla mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi kararı almıştı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gidiyor Davutoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: Buradan meydan okuyorum ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: YPG/PKK, Suriye'de siperlerini yıkıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 00:10:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]