Son Dakika Haberleri: Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi aleyhine dava açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi aleyhine dava açıldı

49 dakika önce

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi, cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura çıkan Nebil el-Karvi aleyhine, seçimlerde destek sağlaması için eski İsrailli istihbarat subayının yönettiği bir reklam şirketiyle anlaştığı gerekçesiyle dava açtı.

Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi aleyhine dava açıldı, System.String[]

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi, cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura çıkan Nebil el-Karvi aleyhine, seçimlerde destek sağlaması için eski İsrailli istihbarat subayının yönettiği bir reklam şirketiyle anlaştığı gerekçesiyle dava açtı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, "ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme ayarlaması için eski bir İsrail istihbarat subayı tarafından yönetilen Kanadalı bir reklam şirketiyle 1 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı" iddiasıyla cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi aleyhine dava açıldı.

Açıklamada, Karvi'nin söz konusu şirketle imzaladığı anlaşma metinlerinin, ABD Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlandığı belirtildi. Kanadalı şirketin müdürü Ari Ben-Menashe, İsrail'de eski istihbarat subayı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eski istihbarat danışmanı ve silah tüccarı olarak biliniyor.

Anlaşmaya göre, Ari Ben-Menashe, halen hapiste olup cumhurbaşkanı seçimlerine girmeye hak kazanan Karvi'ye, Trump ve Putin'le görüşme ayarlayacak. Trump ve Putin'den seçimler için destek isteyecek Karvi, bu hizmet karşılığında şirkete 1 milyon dolar ödeyecek.

Karvi'nin liderliğindeki Tunus'un Kalbi Partisi iddiaları yalanlarken suçlamaların, seçimleri etkilemek amacıyla yapıldığı vurgulandı. Gerçek olmayan belgelerin, bilgisayar ortamında hazırlandığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan medya patronu Nebil el-Karvi, 23 Ağustos'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. Seçim kampanyasını cezaevinden yöneten Karvi, 17 Eylül'de yapılan seçimlerde birinci sıradaki Kays Said'in ardından en çok oyu alarak ikinci tura katılmaya hak kazanmıştı.

Tunus'ta 6 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerinin ardından 13 Ekim'de cumhurbaşkanı seçimleri yapılacak.

Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Metin Özkan, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı: Gayet sağlıklı
AK Partili Mehmet Özhaseki: Belediye başkanları artık akrabalarını işe alamayacak Kemal Kılıçdaroğlu: Gerçekleri konuşalım, CHP'nin çok hataları oldu Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile "güvenli bölge"yi görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 03:16:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi aleyhine dava açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]