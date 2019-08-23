Son Dakika Haberleri: Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından medya patronu Nebil el Karvi tutuklandı
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Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından medya patronu Nebil el Karvi tutuklandı

1 saat önce

Arap baharı'nın ilk yaşandığı ülke olan Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından Nebil el Karvi vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamaları sebebiyle tutuklandı. 56 yaşındaki medya patronu cumhurbaşkanlığı yarışında önde gelen adaylar arasında yer alıyordu

Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından medya patronu Nebil el Karvi tutuklandı, System.String[]

Arap Baharı'nın ilk yaşandığı ülke olan Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından Nebil el Karvi vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamaları sebebiyle tutuklandı. 56 yaşındaki medya patronu cumhurbaşkanlığı yarışında önde gelen adaylar arasında yer alıyordu.


Karvi'nin danışmanlarından Osama Halifi, Beja kentinden başkent Tunus'a giderken polis tarafından durdurulduklarını ve medya patronunun tutuklanarak götürüldüğünü ifade etti. Tunus mahkemesi, temmuz ayında kara para aklama iddiaları sebebiyle Karvi'ye yurt dışı çıkış yasağı getirmişti. Karvi'nin sahibi olduğu Nessma TV de medya patronunun tutuklandığını doğruladı.

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Cumhurbaşkanı, Tunus, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:00 
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