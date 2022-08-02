Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın görevden aldığı yargıçlar açlık grevini sonlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın görevden aldığı yargıçlar açlık grevini sonlandırdı

02.08.2022 19:14
Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın görevden aldığı yargıçlar açlık grevini sonlandırdı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 yargıcı görevden almasını protesto etmek için 22 Haziran'dan bu yana açlık grevini sürdüren 3 hakim, sağlık durumlarının kötüleşmesi üzerine eylemlerine son verdi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 yargıcı görevden almasını protesto etmek için 22 Haziran'dan bu yana açlık grevini sürdüren 3 hakim, sağlık durumlarının kötüleşmesi üzerine eylemlerine son verdi.

Tunus Hakimler Derneği yetkilileri, başkentte düzenledikleri basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Said'in 57 yargıcı görevden aldığı 1 Haziran tarihli kararnameyi protesto etmek için açlık grevine başlayan yargı mensuplarının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dernek Başkanı Enes el-Hamadi, "Cumhurbaşkanı Said'in yargı mensuplarını görevden almasını protesto etmek için 22 Haziran'dan bu yana açlık grevinde olan hakimler Ahmed el-Abidi, Muhammed et-Tahir el-Kenzari ve Kays es-Sabbahi sağlık durumlarının kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı." dedi.

Abidi'nin taburcu edildiğini diğer iki hakimin ise hala hastanede olduğunu aktaran Hamadi, "Hakim Kenzari açlık grevinin 38'inci gününde, Abidi ile Sabbahi ise açlık grevinin 25'inci gününde hastaneye kaldırıldı." dedi.

Hamadi, doktor kontrollerinin ardından sağlık durumları açlık grevini devam ettirmeye elverişli olmadığı için söz konusu 3 hakimin eylemlerine son verme kararı aldığını duyurdu.

Görevden alınan yargıçlara ülke genelinden destek

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 yargıç, 1 Haziran'da yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar, Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, Said'in yargı kararnamesine karşı genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması kararı alındığını duyurmuştu.

Ülke genelinde düzenlenen ve terör davalarını kapsamadığı belirtilen iş bırakma eylemi 3 hafta boyunca devam etmişti.

YORUMLAR
500
Yılın İlk Yedi Ayında 7.000'in Üzerinde Tunuslu Göçmen İtalya Kıyılarına Ulaştı Yılın İlk Yedi Ayında 7.000'in Üzerinde Tunuslu Göçmen İtalya Kıyılarına Ulaştı Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Cezayir'in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi iki ülkenin tarihsel bağlarının yansımasıdır' Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Cezayir'in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi iki ülkenin tarihsel bağlarının yansımasıdır'
Kaynak: AA

Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın görevden aldığı yargıçlar açlık grevini sonlandırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:30 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Arsenal'in yıldızı Lucas Torreira, İstanbul'a geliyor
18:28 Çin, Tayvan hamlesinden sonra ABD'yi tehdit etti: Ateşle oynayan kendini yakar
17:56 ABD heyetinin Tayvan'a gelmesinden sonra Çin karşı hamlede bulundu: Savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti
17:51 ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan havalimanına indi!
17:26 Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı
17:22 Süper Lig'de stadyum konserleri heyecanı başlıyor! İlk sahne Madrigal Grubu'na ait
17:06 13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem
16:58 Yaşlı kadın kaldırımda gördüğü çiçeği önce suladı sonra kökünden sökerek çaldı! Olay anı kameralara yansıdı
16:48 Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 19:38:17. #1.11#
SON DAKİKA: Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın görevden aldığı yargıçlar açlık grevini sonlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement