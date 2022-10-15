Cumhurbaşkanı Kays Said'in yönetimi protesto edildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Kays Said'in yönetimi protesto edildi

15.10.2022 16:20

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in siyasi kararları protesto edildi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in siyasi kararları protesto edildi.

Muhalif siyasilerden oluşan Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin çağrısıyla, Başkent'in merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan göstericiler, Said'in "25 Temmuz olağanüstü kararlarına" tepki gösterdi.

Bu kararları "anayasal darbe" olarak değerlendiren Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin "Demokrasi dönüş için" başlığıyla düzenlediği gösteride, "Kanımızla canımızla seninleyiz Tunus", "Kahrolsun darbe" ve "Halk, Cumhurbaşkanının görevden alınmasını istiyor." sloganları atıldı.

Gösteride kalabalığa seslenen Ulusal Kurtuluş Cephesi'ni kuran Emel Partisi Siyasi Komite Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi, "Kays Said'in darbesi, yoksulluk, işsizlik ve temel gıdalarda kıtlıktan başka bir şey getirmedi. Bir buçuk yıldır ülkeyi çıkardığı kararnameler ile yöneterek Tunus'un kaderini belirliyor. İçeriden ve dışarıdan desteğini kaybeden Said, başarısız oldu." dedi.

Eski Parlamento Başkan Yardımcısı Semira Şavuşi de "Kays Said'e kırmızı kart gösteriyoruz, artık gitmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent'te ikinci gösteri

Öte yandan, Özgür Anayasa Partisi de Başkent'in Pasaj bölgesinde düzenlediği gösteride de Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararlara tepki gösterildi.

Yüzlerce göstericinin katıldığı eylemde, Cumhurbaşkanı Said aleyhine sloganlar atıldı.

Gösteride konuşan Özgür Anayasa Partisi Lideri Abir Musi, "Cumhurbaşkanı Said'in ve aldığı kararların meşru olmadığını, Cumhurbaşkanını ve aldığı tüm kararları boykot edeceklerini" söyledi.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni siyasi takvim süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da düzenlenen ve katılımın yüzde 30,5 olarak gerçekleştiğini duyurulan referandumda yeni anayasanın, yüzde 94,6 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

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