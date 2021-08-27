Üye Girişi
Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü yetkilerini süresiz uzatmasının belirsizliği sürüyor - Son Dakika

Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü yetkilerini süresiz uzatmasının belirsizliği sürüyor

27.08.2021 14:13
Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü yetkilerini süresiz uzatmasının belirsizliği sürüyor, System.String[]

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Anayasa'nın 80. maddesine işaret ederek 25 Temmuz'da üzerine aldığı olağanüstü yetkilerini "ülkenin içinde bulunduğu tehlike durumu sona ermediği" gerekçesiyle süresiz uzatması, ülkenin yakın geleceğindeki belirsizliği sürdürüyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Anayasa'nın 80. maddesine işaret ederek 25 Temmuz'da üzerine aldığı olağanüstü yetkilerini "ülkenin içinde bulunduğu tehlike durumu sona ermediği" gerekçesiyle süresiz uzatması, ülkenin yakın geleceğindeki belirsizliği sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ekonomi, siyaset ve sağlık alanındaki krizlere tepkiyle gerçekleşen kitlesel protesto gösterileri karşısında, 25 Temmuz'da "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle kendisine olağanüstü yetkilerin tanındığı Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Said, aldığı kararlarla Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Ülkedeki bazı kesimler bu kararları desteklerken, siyasi partilerden eleştiriler yükseldi. Bazı kesimler de Cumhurbaşkanı'nı "anayasal bir darbe girişiminde" bulunmakla suçladı.

Tunus'ta tartışmaların odağındaki 80. madde

Tunus'ta tartışmaların odağındaki Anayasa'nın 80. maddesine göre, ülkenin tehlike içinde bulunması durumunda, Cumhurbaşkanı, başbakan ve meclis başkanıyla istişare halinde, başbakanı azledebiliyor ve yürütme 30 gün boyunca cumhurbaşkanlığı kararlarıyla sürdürülebiliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da olağanüstü kararlarını almadan önce Başbakan ile yüz yüze görüştüğünü, Meclis Başkanı ile de telefonla görüşerek, şartları yerine getirdiğini söylüyor.

Kays Said'in söz konusu kararlarına karşı çıkanlar 80. maddeye göre, bu sürede Meclisin faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini savunuyor. Said ise Meclisin azledilmediğini sadece çalışmalarının durdurulduğunu belirtiyor.

Anayasa'nın ilgili maddesine göre, Cumhurbaşkanı'na tanınan olağanüstü yetkiler 30 günlük süreyle sınırlandırılıyor.

Bu sürenin uzatılması gerekirse, Meclis Başkanı veya Parlamentodan 30 milletvekilinin Anayasa Mahkemesi'ne başvurması ve Mahkeme'nin hükmünü 15 gün içinde açıklaması gerekiyor.

Tunus'ta yargının zirvesi olarak devlet erkleri arasında hakem rolü görecek Anayasa Mahkemesi'nin kurulamamış olması da ülkedeki açmazın devam etmesine yol açıyor.

"Ülkedeki tehlike durumu geçmedi"

Tunus'ta gözlerin çevrildiği Kays Said'in, 25 Temmuz'dan sonra yeni başbakan ataması ve ülkeyi krizden çıkaracak yol haritasını açıklamasının beklendiği 30 gün geride kaldı.

Cumhurbaşkanı, bir aylık sürenin sona ermesine saatler kala olağanüstü yetkileri elinde toplayan durumu "ikinci bir emre kadar" uzattığını duyurdu.

Said, birkaç gün önce yayınladığı görüntülü mesajda "ülkenin içinde bulunduğu tehlikenin geçmediğini" savunarak, "Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike gerekçesiyle uzatıldı ve bu durum hala geçerli. Ülkedeki mevcut siyasi kurumlar ve işleyiş biçimleri devlete karşı bir tehlike. Parlamento devlete zararlı." dedi.

Meclis ve Anayasa Mahkemesi'nin durumu

Tunus'ta Parlamentonun faaliyetlerinin durdurulduğu durum geçerli, Meclis'in kapıları kilitli ve milletvekili dokunulmazlıkları kaldırılmış durumda.

Ordu birlikleri, Parlamentoda nöbet tutuyor. Tunus'ta "bazı milletvekillerinin yolsuzluk, çıkar çatışması, orduya hakaret" gibi farklı suçlardan ifadeye çağrıldığı, ev hapsinde tutulduğu, gözaltına alındığı yönünde haberler geliyor.

Tunus'ta 2014 Anayasası'nın yargının zirvesi olarak öngördüğü Anayasa Mahkemesi'nin; Cumhurbaşkanı, Yüksek Yargı Konseyi ve Parlamentonun belirlediği dörder kişinin bir araya gelmesiyle 12 üyeden oluşması gerekiyor.

Tunus Meclisinin ataması gereken üyeler konusunda bugüne kadar yeterli çoğunluk sağlanamadığı için Anayasa Mahkemesi henüz kurulamadı.

Said'in kararlarını denetleyecek böyle bir yapının eksikliğinin fiili durumlara zemin oluşturduğu uzmanlarca dile getiriliyor.

Siyasete bağımsız aday olarak giren Anayasa Hukuku Profesörü Kays Said, ülkedeki siyasiler tarafından Anayasa'yı arzusuna göre yorumlamakla suçlanıyor.

Meclisteki partilerin sessiz bekleyişi

Tunus Parlamentosundaki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını Anayasa'nın yanlış bir yorumu olarak değerlendirirken, bazı partiler de Said'in kararlarını destekledi.

Tunus Meclisindeki 217 sandalyeden 52 milletvekiliyle temsil edilen birinci parti konumundaki Nahda Hareketi, ilk aşamada gelişmeleri "anayasal bir darbe girişimi" şeklinde tanımladı.

Ancak, Hareket daha sonra Said'e ve ülkedeki tüm siyasi aktörlere diyalog çağrısı yaparak, "Cumhurbaşkanı'nın kararlarının reform için fırsata çevrilmesi gerektiği" yönünde açıklama yaptı.

Aynı şekilde, Tunus'un Kalbi (38 milletvekili), Onur Koalisyonu (21 milletvekili) partilerinin yanı sıra Meclis dışından Tunus İşçi Partisi, Tunus Cumhuriyet Partisi, Cumhurbaşkanı'nın kararlarının Anayasa'nın ihlali olduğunu belirtti.

Demokratik Akım Partisi (22 milletvekili), ilk etapta Cumhurbaşkanı'nın kararlarına itiraz ederken sonrasında yaptığı bir açıklamada "ülkenin içinde bulunduğu tehlikeler, siyasi, ekonomik, sosyal ve sağlık krizleri göz önüne alındığında Cumhurbaşkanı'nın kararlarının gerekçelerinin anlaşılabilir olduğu"nu savundu.

Parlamentoda 15 milletvekili bulunan Halk Hareketi Partisi ve Meclis dışından Halk Akımı Partisi de Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını "ülkeyi krizden çıkaracak adımlar" şeklinde niteleyerek, destek verdi.

Öte yandan, Tunus'taki etkin Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) ve iş dünyası örgütleri de Kays Said'in kararlarına karşı çıkmadı. TGİS'in liderlik kadrosundan da Said'in adımlarına destek açıklamaları geldi.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden Said'in söz konusu kararlarına itirazlar gelmesine rağmen aktörler Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü kararları karşısında tansiyonu yükseltecek adımlardan uzak durdu.

Ordu henüz sessizliğini koruyor

Tunus ordusu, 2011 yılında ülkeden kaçan devrik lider Zeynel Abidin Bin Ali döneminden bugüne "darbe" endişesiyle iç politikadan uzak tutulmuş ve siyasi otoritenin emrinde bir yapı olarak biliniyor.

Tunus Cumhurbaşkanı, Anayasa gereği dış politika ve milli güvenlik konularında son söze sahip ve başkomutan sıfatını taşıyor.

Kays Said'in söz konusu kararlarıyla birlikte görevden aldığı kritik bakanlar arasında Savunma Bakanı da yer almıştı ve ordu, şu ana kadar Cumhurbaşkanı'nın emirlerini uyguluyor.

Tunus'ta Başbakanlık ve Meclis binalarında ordu birlikleri nöbet tutuyor. Aynı şekilde, silahlı kuvvetlerin, başkent ve diğer kritik bölgelerdeki kontrol noktalarında bekleyişi sürüyor.

Said, 29 Temmuz'da İçişleri Bakanlığına, emniyet teşkilatı içinden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Genel Müdürlüğü dahil olmak üzere birçok görevde bulunan Rıza Garsillavi'yi getirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı, başkent ve kırsalda görev yapan kolluk kuvveti Ulusal Muhafızlık, Ulusal Güvenlik Direktörlüğü gibi kritik güvenlik kurumlarının başına da yeni isimler atadı.

Benzer şekilde, ülke içinde birçok vali, yüksek yargı mensupları, üst düzey bürokrat da görevden alındı ve yerlerine yeni isimler getirildi.

cumhurbaşkanı, Milletvekili, Anayasa, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü yetkilerini süresiz uzatmasının belirsizliği sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronavirüsle ilgili paylaşımı yanlış anlaşılan Gülben Ergen, 15:13 Koronavirüsle ilgili paylaşımı yanlış anlaşılan Gülben Ergen, "Korona olmadım" diyerek isyan etti 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 15:03 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı 14:40 Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı
Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler 14:26 Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 14:14 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya 14:07 AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya
Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı 14:00 Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi 12:51 Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi

Son Dakika Haberleri
15:06 Olympiakos yöneticisinden, Fenerbahçe'ye ve hocasına övgü: Üst tura çıkacaklardır
14:41 Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı
14:39 Hemşirelik öğrencisi Merve 3 gündür kayıp! Ailesi hayatından endişe duyuyor
14:26 Son Dakika! 2021-YKS yerleştirme sonuçları gelecek hafta açıklanıyor
14:24 Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu
14:10 Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı
14:07 AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya
14:00 Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı
13:27 Son Dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
13:14 Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız         
15:13
Olympiakos yöneticisinden, Fenerbahçe'ye ve hocasına övgü: Üst tura çıkacaklardır Olympiakos yöneticisinden, Fenerbahçe'ye ve hocasına övgü: Üst tura çıkacaklardır         
15:06
Fortnite, Martin Luther King'in tarihi konuşmasını özel bir etkinlikle anıyor Fortnite, Martin Luther King'in tarihi konuşmasını özel bir etkinlikle anıyor         
14:48
Aynı aileden 3 kişi, birer gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Aşı olmadıkları ortaya çıktı Aynı aileden 3 kişi, birer gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Aşı olmadıkları ortaya çıktı         
14:38
Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu         
14:25
Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı         
14:11
Annesini boğup 15 yerinden bıçaklayarak öldüren evlat, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Sigara içtiğim için tartıştık Annesini boğup 15 yerinden bıçaklayarak öldüren evlat, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Sigara içtiğim için tartıştık         
14:01
Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı         
13:50
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı         
12:09
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
"Burada arpa bile yetişmez" denilmesine rağmen kurdukları bostanda tonlarca sebze meyve üretiyorlar         
11:13
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 15:23:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü yetkilerini süresiz uzatmasının belirsizliği sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement