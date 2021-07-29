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Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'den ikinci darbe! Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'den ikinci darbe! Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri hakkında soruşturma başlatıldı

29.07.2021 08:01
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'den ikinci darbe! Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri hakkında soruşturma başlatıldı, System.String[]

Tunus'ta siyasi darbe yapan Cumhurbaşkanı Kays Said, yargı üzerinden bir adım daha attı. Yargı, yasa dışı yabancı fon temin ettikleri iddiasıyla ülkedeki iki büyük siyasi hareket olan "Nahda" ve "Tunus'un Kalbi" hakkında soruşturma başlattı. Yine bazı devlet kurumlarına da yolsuzluk, dolandırıcılık ve fonları kötüye kullanma gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Tunus yargısının, 2019 seçim kampanyası sırasında yasa dışı yabancı fon temin ettiği iddiasıyla Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri ile Tunus Yaşamı Derneği hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Yine bazı devlet kurumlarına da yolsuzluk, dolandırıcılık ve fonları kötüye kullanma gerekçesiyle soruşturma açıldığı duyuruldu.

KENDİNE MUHALİF GÖRDÜĞÜ PARTİLERİ TASFİYE EDİYOR

25 Temmuz günü duyurduğu darbe kararlarında kendisini başsavcı ilan eden Kays Said'in, bu yolla rakiplerine sopa gösterdiği, hukuku kullanarak kendisine muhalif gördüğü partileri tasfiye etmeye çalıştığı değerlendiriliyor.

AMAÇ GANNUŞİ VE MEŞİŞİ'Yİ TUTUKLAMAK MI?

Middle East Eye (MEE) internet sitesinin 2 ay önce yayımladığı, Tunus'ta darbe planlarını ifşa eden haberinde, darbecilerin devletin 2 ve 3 numaralı isimleri olan Meclis Başkanı Raşid Gannuşi ile Başbakan Hişam el-Meşişi'yi tutuklamayı planladığı ortaya çıkmıştı. 25 Temmuz'da hayata geçirilen darbede, darbeciler, planlarının ifşa olması nedeniyle 2 ismi de tutuklayamadı. Şimdi ise bu planı, yargı üzerinden uygulamaya konan bir başka girişimle hayata geçirmek istedikleri değerlendiriliyor.

SİYASİ TASFİYE GİRİŞİMİ

Darbecilerin güdümünde hareket ederek bazı siyasi hesaplar uğruna hukuku hiçe sayan yargı mercilerine tepki gecikmedi. Vefa Hareketi Partisi tarafından yapılan açıklamada, usul açısından yargının bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanı, yargı üzerinden siyasi tasfiye girişiminde bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

ÜST DÜZEY İSİMLER GÖREVDEN ALINDI

Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını; Başbakan, Savunma ve Adalet Bakanlarını azlettiğini duyuran Said'in, yine bazı üst düzey devlet yetkililerinin görevlerine son verdiği açıklandı. Devlete ait Er-Raid bülteninde yayımlanan kararlar kapsamında, Başbakanlık Divan Müdürü El-Muiz Lediniallah el-Mukaddem, Hükûmet Genel Sekreteri Velid ez-Zehebi, Başbakan danışmanları Reşad bin Ramadan, Seşim et-Teysevi ve Müfdi el-Mesedi ile Devrim ve Terör Operasyonları Şehitleri ve Gazileri Heyeti Başkanı Abdurrezzak el-Keylani görevlerinden alındı. Ayrıca Başbakan'ın 8 danışmanıyla birlikte aynı divanda çalışan 8 görevlinin de işlerine son verildiği duyuruldu.

TUNUS'TA NE OLMUŞTU?

Tunus'ta, 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'den ikinci darbe! Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri hakkında soruşturma başlatıldı

Darbe, Tunus, Politika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'den ikinci darbe! Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika Dünya


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