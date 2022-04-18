Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'e karşı ortak mücadele için yeni oluşum çabaları - Son Dakika

Emel Partisi Siyasi Komite Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi, Cumhurbaşkanı Kays Said'e karşı muhalefeti birleştirme çabaları kapsamında Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ile bir araya geldi.

Tunus muhalefetini birleştirmeyi hedefleyen ve bu bağlamda "Ulusal Kurtuluş Cephesi" kurulmasını teklif eden Şabbi, başkent Tunus'ta yer alan Nahda Hareketi Genel Merkezinde Gannuşi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, görüşme talebinin Şabbi tarafından geldiği ve ziyaretin "Ulusal Kurtuluş Cephesi" oluşturma girişimi kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Nahda Hareketi'nin, ülkede yaşanan krizden çıkmak için her türlü girişimi destekleyeceği belirtilen açıklamada, Gannuşi ile Şabbi'nin görüşmesinin olumlu geçtiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Said'e karşı ortak cephe

10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının protesto edildiği gösteride konuşan Şabbi, Tunus muhalefetini Cumhurbaşkanı Said'e karşı "Ulusal Kurtuluş Cephesi" adı altında bir araya gelme çağrısı yapmıştı.

Şabbi'nin çağrısının ardından, Nahda Hareketi tarafından yapılan açıklamada, "Darbeye karşı çabaları birleştiren ve alternatif çözümler sunan geniş bir siyasi cephe oluşturulması çağrısı yapan Ahmed Necib eş-Şabbi'nin çağrısını destekliyoruz." ifadeleriyle oluşuma açık destek verdiklerini duyurmuştu.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz'daki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.