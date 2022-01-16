Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in başlattığı "e-Ulusal İstişare Kapısı" hizmete girdi - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in halkı demokratik dönüşüm sürecine dahil etmek için geçen ekim ayında duyurduğu "e-Ulusal İstişare Kapısı" resmi olarak hizmete açıldı.

Genel olarak siyasi, sosyal ve ekonomik konularda halkın görüş ve önerilerini almayı hedefleyen ve pilot uygulamasına ay başında başlanan e-Ulusal İstişare Kapısı kullanıma sunuldu.

Uygulamanın hizmete girmesinin ardından yayımlanan açıklamada, bu platformla Tunuslulara, ülkenin geleceğinde söz sahibi olmaları ve demokratik dönüşüm sürecini desteklemeleri için düşünce ve beklentilerini modern yöntemlerle ve özgürce ifade etme fırsatı verilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Uygulamayı kullanmak isteyen katılımcıların, sisteme girerek kendilerine yöneltilen soruları cevaplaması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Said, Ekim 2021'de yaptığı açıklamada, söz konusu platformun ocak ayı ortasında hizmete açılacağını ve 20 Mart'ta görevinin sona ereceğini, daha sonra oluşturulacak bir komitenin ise buradan elde edilen verileri analiz edeceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı'nın bu girişimi, bazı siyasi çevrelerce tepkiyle karşılanmış ve halka bunu boykot etme çağrısı yapılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada, söz konusu istişare platformunu yeni bir "dolandırıcılık operasyonu" olarak nitelendirmiş ve bununla Tunusluların yeni anayasa konusundaki görüşlerinin değil kişisel verilerinin alınmasının amaçlandığını dile getirmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını dondurması ve Başbakan'ı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı. Bu kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said'in aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Ülkedeki krizden çıkılması için birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu uzun süredir geniş kapsamlı "ulusal diyalog" çağrısı yapıyor.