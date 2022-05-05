"Cumhurbaşkanı Said'in bazı partileri kapatacağı" iddiası - Son Dakika

Tunus'taki Emel Partisi Siyasi Komite Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in bazı siyasi partileri kapatacağı ve liderlerinin tutuklanacağı" iddiasında bulundu.

Ülkede yaşanan siyasi krizden çıkış için oluşturulan "Ulusal Kurtuluş Cephesi"nin kurucularından Şabbi, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şabbi, "(2011'deki) Tunus Devrimi'nin kazanımlarından biri olan siyasi partilerden bazılarının kapatılacak olmasını kamuoyuna duyurmak istedim." dedi.

Siyasi parti binalarına saldırı girişimleri olabileceği uyarısında bulunan Şabbi, "Said yanlıları, siyasi parti binalarına saldıracak, ardından Cumhurbaşkanı Said partileri feshedecek ve liderlerini tutuklayacak." iddiasında bulundu.

Şabbi, "Cumhurbaşkanı Said'in Ramazan Bayramı arifesinde partileri feshettiğini duyurma niyetinde olduğunu ancak birlik ve beraberlik mesajlarıyla aykırı düşeceğinden bunu ileri bir tarihe ertelediğini" ileri sürdü.

TGİS'ten siyasi partilere destek

Öte yandan Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreter Yardımcısı Sami Tahiri, Şabbi'nin söz konusu iddialarının ardından bir açıklama yaparak, Sendika'nın "siyasi partileri katleden" taraflarla beraber hareket etmesinin söz konusu olamayacağını belirtti.

Siyasi partilerin hedef alınmasına karşı olduklarını vurgulayan Tahiri, "Bu partilerin ortadan kaldırılması durumunda bir sonraki hedef sivil toplum kuruluşları olacaktır. Sendika, ülkenin daha kötü duruma düşmesini engelliyor." ifadelerini kullandı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.