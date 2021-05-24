Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in danışmanlarının hükümete yönelik "darbe planladığı" iddiası - Son Dakika

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in danışmanlarının hükümete yönelik "darbe planladığı" iddiası

24.05.2021 13:22
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in danışmanlarının hükümete yönelik

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanları tarafından "Başbakan ve Meclis Başkanı'nın alıkonularak, Anayasa çerçevesinde Said'in yönetime tek başına el koymasını içeren bir darbe planı hazırlandığı" ileri sürüldü.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanları tarafından "Başbakan ve Meclis Başkanı'nın alıkonularak, Anayasa çerçevesinde Said'in yönetime tek başına el koymasını içeren bir darbe planı hazırlandığı" ileri sürüldü.

İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesinin paylaştığı ve Cumhurbaşkanı Said'in danışmanları tarafından hazırlandığı iddia edilen belgelere göre, söz konusu darbe planı 13 Mayıs'ta Said'in Özel Kalem Müdürü Nadya Akkaşa'ya "çok gizli" notuyla sunuldu.

Belgeye göre Cumhurbaşkanı Said'in, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çağırdıktan sonra ikilinin dış dünyayla tüm bağlantılarının kesilerek Saray'dan ayrılmalarına müsaade edilmemesi, Cumhurbaşkanı'nın da Anayasa'nın 80. maddesi uyarınca ulusal bir olağanüstü hal durumunda tüm iktidarı ele alma yetkisini kullanması planlanıyor. Ardından Meclis Başkanı ve Başbakan'ın da katıldığı ulusa sesleniş konuşmasıyla Cumhurbaşkanı Said'in yönetime el koyduğunu duyurması öngörülüyor.

Halihazırda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Direktörü görevinde bulunan General Halid el-Yahyavi'nin İçişleri Bakan Vekili olarak atanacağı ve silahlı kuvvetlerin şehir giriş çıkışlarında konumlandırılacağı ileri sürülüyor.

Aynı şekilde, Nahda Hareketi'nden önde gelen isimlerin de yer aldığı siyaset, iş dünyası ve üst düzey bürokrasiye yönelik tutuklamaların yapılacağı ve halkın desteğini kazanmak için tüm fatura ve kredilerin de içinde yer aldığı özel ve kamu ödemelerinin 30 gün askıya alınacağı iddia ediliyor.

Haklarında fezleke bulunan tüm milletvekillerinin de ülkeyi terk etmelerinin yasaklanacağı ve partilerle ilişkili tüm valilerin görevden alınacağı da söz konusu belgelerde ortaya atılan iddialardan.

Haberde söz konusu planın Cumhurbaşkanı Said'in çevresinde dolaştığı ancak Cumhurbaşkanı'na doğrudan sunulmadığı ifade edilirken, Tunus'taki resmi makamlardan ise tüm bu iddialara ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.

Tunus yasalarına göre Cumhurbaşkanı, Anayasa gereği Silahlı Kuvvetler Başkomutanı sıfatını taşıyor.

-Tunus'ta devlet erkleri arasındaki çekişme ve açmaz

Tunus'ta şubat ayından bu yana devlet erkleri arasında bir tarafta Cumhurbaşkanı Said diğer tarafta Başbakan ve Meclis Başkanı'nın konumlandığı bir çekişme ve açmaz yaşanıyor.

Bağımsız aday olarak girdiği seçimlerde halkın büyük çoğunluğunun oyunu alarak Cumhurbaşkanı olan Anayasa Profesörü Said, Başbakan Meşişi ile kabine değişikliğinin anayasal olmadığı üzerinden kamuoyu önünde bir tartışmaya girmişti. Aynı şekilde Said, Meclisin onayladığı Anayasa Mahkemesi Üyeleri'nin seçimine ilişkin yasa değişikliğini de Anayasa'ya uygun olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Said'in, Meclis Başkanı Gannuşi ve Başbakan Meşişi'nin de hazır bulunduğu bir törende, yine Anayasa'ya referansta bulunarak "sadece silahlı kuvvetlerin değil kolluk kuvvetlerinin de başkomutanı olduğu" yönündeki açıklamaları ülkede oldukça tepki toplamış, siyasi çevrelerce "yumuşak darbe", "otoriterleşme" olarak yorumlanmıştı.

Tunus'ta devlet erkleri arasındaki bu çekişmeyi sonlandırma yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesi'nin henüz oluşturulamamış olması da krizi hem derinleştiriyor hem de çözümsüz kılıyor.

cumhurbaşkanı, Anayasa, Tunus, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in danışmanlarının hükümete yönelik 'darbe planladığı' iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
14:10 Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor
14:08 İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!
14:06 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı
13:49 Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti
13:46 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni rezervler ile ilgili müjdeyi verdi ve haziranı işaret etti
13:29 Kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada arkadaşını öldürdü
13:20 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız
13:19 Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi
13:17 Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor
13:16 Koronayla mücadele ederken dünya genelinde en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı         
14:07
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız         
13:20
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu         
12:03
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz!         
09:41
Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük         
09:15
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
Şampiyonluk maçında Burak Yılmaz'ın yan hakeme Türkçe küfrü sosyal medyaya damga vurdu Şampiyonluk maçında Burak Yılmaz'ın yan hakeme Türkçe küfrü sosyal medyaya damga vurdu         
22:46
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 14:31:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in danışmanlarının hükümete yönelik "darbe planladığı" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement