Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in görevden aldığı hakimlerden 3'ü açlık grevinde - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in görevden aldığı hakimlerden 3'ü açlık grevinde

22.06.2022 22:11
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in görevden aldığı hakimlerden 3'ü açlık grevinde

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in tartışmalı yargı kararnamesiyle görevden alınan onlarca yargı mensubu arasında yer alan 3 hakim açlık grevine başladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in tartışmalı yargı kararnamesiyle görevden alınan onlarca yargı mensubu arasında yer alan 3 hakim açlık grevine başladı.

Tunuslu hakimler, Cumhurbaşkanı Said'in 1 Haziran'da yayımladığı kararnameyle "yetki aşımında" bulunduğu gerekçesiyle daha önce genel grev başlatmıştı. Bu kez, Said'in görevden aldığı 57 hakimden 3'ü göreve iadeleri talebiyle açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Hakimler Hamadi er-Rahmani, Remzi Bahriyye ve Muhammed et-Tahir el-Kenzari, başkent Tunus'taki Hakimler Derneğinde düzenlenen basın toplantısında, "bağımsızlıkları ve dürüstlükleriyle ön plana çıkan hakimlerin" görevden alındığını savundu.

Açlık grevine başlayan üç isim, görevden alınan hakimlerin durumlarına ilişkin soruşturma çağrısı yaptı.

Grevdeki hakimlere destek mesajları

Bu arada Tunus Barolar Birliğinin dört eski başkanı da ortak açıklamayla 57 hakimin görevlerine iade edilmesini istedi.

Grevdeki hakimlerle dayanışma mesajı verilen açıklamada, hakimlerin, "bağımsızlıklarını ve haklarını korumak" için grevde olduklarına işaret edildi.

Tunus Ulusal Özgürlükleri ve Demokrasiyi Savunma Komisyonundan yapılan açıklamada ise, "Cumhurbaşkanı Said'in yargıya ilişkin kararını protesto etmek için acı verici bir eylem başlatan hakimler ile dayanışma içinde olunduğu" belirtildi.

Tunuslu hakimler 6 Haziran'dan bu yana genel grevde

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 hakim 1 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, Said'in yargı kararnamesine karşı genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.

Ülke genelindeki hakimlerin 6 Haziran'da başlattıkları grevin önemli terör davalarını kapsamadığı bildirilmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını duyurmuştu.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

YORUMLAR
500
Tunus açıklarında 144 düzensiz göçmen kurtarıldı Tunus açıklarında 144 düzensiz göçmen kurtarıldı Yargıtay Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a Man Adası Tazminatı Ödeme Kararını Bozdu Ama Bozmaya Uymayan Hakim Eski Kararında Direndi Yargıtay Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a Man Adası Tazminatı Ödeme Kararını Bozdu Ama Bozmaya Uymayan Hakim Eski Kararında Direndi
Kaynak: AA

Hakim, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in görevden aldığı hakimlerden 3'ü açlık grevinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:43 Sri Lanka Başbakanı ülkesinin ekonomisinin tamamen çöktüğünü açıkladı! Çözüm için 4 ile görüşme yapılacak
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
20:25 3 dakikada 3 milyon TL'lik elektronik eşyası çalan hırsızlar kameralara böyle yakalandı
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 22:19:30. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in görevden aldığı hakimlerden 3'ü açlık grevinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement