Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in katılımıyla Kovid-19 hastanesi açıldı - Son Dakika

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in katılımıyla Kovid-19 hastanesi açıldı

10.12.2020 22:59
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in katılımıyla Kovid-19 hastanesi açıldı, System.String[]

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin güneyindeki Safaks ilinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edileceği bir üniversite hastanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin güneyindeki Safaks ilinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edileceği bir üniversite hastanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Safaks'taki hastane açılışına Cumhurbaşkanı Said'in yanı sıra Savunma Bakanı İbrahim el-Bertaci, Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi ve Çin'in Tunus Büyükelçisi Zhang Jianguo??????? katıldı.

Cumhurbaşkanı Said, açılış töreninde yaptığı konuşmada, başlangıçta yalnızca Kovid-19'la mücadele için kullanılacak hastanenin Askeri Sağlık İdaresi'ne bağlı olacağını ve sivillerin tedavi olabileceğini ifade etti.

Said ayrıca, Kayravan ilinin de modern sağlık tesislerine sahip ülkenin en büyük sağlık kenti olması için çalışacaklarını söyledi.

Yapımında Çin'in 70 milyon dolarlık desteği bulunan Kovid-19 hastanesi 250 yatak kapasitesine sahip.

Tunus'ta son verilere göre bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle toplam 3 bin 717 kişi hayatını kaybetti, 106 bin 856 vaka kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Hastane, Tunus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in katılımıyla Kovid-19 hastanesi açıldı - Son Dakika


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