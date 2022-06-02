Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in onlarca yargıcı görevden aldığı kararnameye tepki - Son Dakika
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Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in onlarca yargıcı görevden aldığı kararnameye tepki

02.06.2022 14:19
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in onlarca yargıcı görevden aldığı kararnameye tepki

Tunus'ta "Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi" ile "Ulusal Kurtuluş Cephesi", Cumhurbaşkanı Kays Said'in onlarca yargıcı görevden aldığı kararnamesine tepki gösterdi.

Tunus'ta "Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi" ile "Ulusal Kurtuluş Cephesi", Cumhurbaşkanı Kays Said'in onlarca yargıcı görevden aldığı kararnamesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Said'in parlamentoyu feshetmesinin yolunu açan 25 Temmuz 2021'deki kararlarının ardından kurulan "Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi", Said'in dün çıkardığı yargı kararnamesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Girişimin sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Said'in yargıya ilişkin aldığı karar, ülkeyi çatışmaya sürükleyecek, farklı düşünceler arasındaki ayrılığı derinleştirme riski taşıyan, meşruiyetten uzak otoriter bir önlemdir." ifadeleri kullanıldı.

Kararın, ülkedeki muhalefete baskı yapmak için alındığı iddia edilen açıklamada, söz konusu kararnamenin "darbe yönetiminin iç ve dış baskılara boyun eğerek muhalifleri tasfiye etmeye yönelik umutsuz adımlarından biri" olduğu ifade edildi.

"Siyasi krizi tırmandıran tehlikeli bir önlem"

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'deki kararlarına karşı çıkan ve birçok muhalefet partisi ile siyasinin destek verdiği Ulusal Kurtuluş Cephesinden yapılan açıklamada da, Said'in yargıya yönelik kararnamesi "siyasi krizi tırmandıran tehlikeli bir önlem" olarak değerlendirildi.

Yargıçların görevden alınmasına tepki gösterilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın yargının işleyişine sert müdahalesi, Yüksek Yargı Konseyinin dağılmasından sonra bağımsızlık karinesinden geriye kalanları da ortadan kaldırıyor." ifadelerine yer verildi.

Ülkedeki siyasi ve sosyal güçlerin birlikte hareket etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "bu tehlikeli çöküş karşısında birlik olma ve Tunus'u kalkındırmak ve anayasal meşruiyetini tekrar kazanmasını sağlamak için ortak mücadele etme" çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Said'in dün ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı yargıçlar hakkında kararname çıkaracaklarını duyurmasının ardından, Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle 57 yargıç görevden alınmıştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

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