Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in onlarca yargıcı görevden alması protesto edildi - Son Dakika
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Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in onlarca yargıcı görevden alması protesto edildi

08.06.2022 15:30

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 1 Haziran'da yayınladığı bir kararnameyle onlarca yargıcı görevden alması protesto edildi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 1 Haziran'da yayınladığı bir kararnameyle onlarca yargıcı görevden alması protesto edildi.

Tunuslu Kadınlar Hareketi mensubu aktivistler, Cumhurbaşkanı Said'in 57 yargıcı görevden almasına tepki gösterdi.

Başkentteki Tunus Asliye Mahkemesi önünde toplanan onlarca aktivist, "Yargıya uzanan eli kırın", "Onurlu insanların onuruna saygı gösterin" yazılı pankartlar açarak, görevden alınan yargıçlara destek sloganları attı.

Tunus Hakimler Birliği Onursal Başkanı Ravda el-Karafi, eylemde yaptığı konuşmada, "İnsanların namusunu çiğneyerek, kadınlara yönelik ayrımcılık yaparak, utanç verici uygulamalarla yargıda reform yapılamaz." dedi.

Yargıya doğrudan müdahaleyi kabul etmediklerini vurgulayan Karafi, yargıda reform isteyen yönetimin gayri ahlaki uygulamalarının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Görevden alınan yargıçlara yönelik "zina" iması

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 yargıç, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar, Tunus'taki parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da büyük tepkisine neden olmuştu.

Sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda ise görevden alınan yargıçlardan biri "zina etmekle" suçlanmıştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in onlarca yargıcı görevden alması protesto edildi
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in onlarca yargıcı görevden alması protesto edildi
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in onlarca yargıcı görevden alması protesto edildi
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in onlarca yargıcı görevden alması protesto edildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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