Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in "ulusal diyalog" sürecine tepkiler sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in "ulusal diyalog" sürecine tepkiler sürüyor

24.05.2022 17:47
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in "ulusal diyalog" sürecine tepkiler sürüyor

Tunus'ta hukukçu ve gazetecilerden oluşan Özgürlükleri ve Demokrasiyi Savunma Ulusal Komitesi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in ulusal istişareye ilişkin kararnamesine tepki gösterdi.

Tunus'ta hukukçu ve gazetecilerden oluşan Özgürlükleri ve Demokrasiyi Savunma Ulusal Komitesi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in ulusal istişareye ilişkin kararnamesine tepki gösterdi.

Özgürlükleri ve Demokrasiyi Savunma Ulusal Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in 20 Mayıs Cuma günü duyurduğu ulusal diyalog süreci değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Said'in ulusal istişareye ilişkin yayımladığı kararnameye tepki gösterilen açıklamada, "Anayasal ve kanunu hiçbir meşruiyeti olmayan bu kararname, devlet başkanının izlediği oldu bitti siyasetinin bir dayatmasıdır." ifadelerine yer verildi.

Tunuslulara özgürlüklerine sahip çıkma çağrısı yapılan açıklamada, komite olarak otoriter rejime karşı durmaya ve demokratik bir sistem için mücadele etmeye devam edecekleri vurgulandı.

Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal İstişare Komitesi

Anayasa Hukuku Profesörü Sadık Beliyd'in koordinatörlüğünü yürüteceği Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal İstişare Komitesi, biri anayasal ve siyasi reformlar diğeri ekonomik ve sosyal reformlar alanında çalışacak iki alt komisyondan oluşuyor.

Komiteye ilişkin 20 Mayıs'ta açıklanan kararnameye göre siyasi partiler ulusal diyalog dışında bırakıldı. Siyasi partilerin ulusal diyalog dışında bırakılmasına ülkedeki siyasi ve sivil kuruluşlar tepki gösterdi.

1 Ocak- 20 Mart tarihleri arasında düzenlenen elektronik istişarenin sonuçları ışığında birçok konuda reform teklifi oluşturacak komitenin teklifleri tavsiye niteliğinde olacak.

Komitenin ayrıca, 20 Haziran'a kadar nihai reform tekliflerini Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunması gerekiyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

YORUMLAR
500
Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz Tunus Genel İşçi Sendikası Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 'ulusal diyaloğa' katılmayacak Tunus Genel İşçi Sendikası Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 'ulusal diyaloğa' katılmayacak
Kaynak: AA

cumhurbaşkanı, Mayıs, Tunus, Cuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in 'ulusal diyalog' sürecine tepkiler sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 17:57:17. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in "ulusal diyalog" sürecine tepkiler sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement