Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said karşıtı gösteri - Son Dakika

Tunus'un güneyindeki Kabis vilayetinde yüzlerce kişi, "darbeci" olarak nitelendirdikleri Cumhurbaşkanı Kays Said'i protesto etti.

"Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi"nin çağrısıyla Kabis Mahkemesi önünde toplanan göstericiler, Said aleyhinde sloganlar attı.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Said yönetimine karşı, "Darbe yönetimi düşsün", "Anayasa ülkenin özgürlüğü ve ulusal onurudur", "Özgürlük özgürlük... Polis devleti bitmiştir" ve "Tek çözüm bağımsız yargı ve Anayasa'dır" yazılı pankartlar taşıdı.

Girişim Sözcüsü Anayasa Profesörü Cevher bin Mubarek, gösteride yaptığı konuşmada, "Özgürlüğün tadını alan bir halk köleleştirilmeye geri dönmez." dedi.

Tunus devleti ve halkına karşı ciddi bir tehdit olan darbeler döneminin geride kaldığını söyleyen Bin Mubarek, "Tunus'a demokrasi geri gelecek. Sizin şu anda burada toplanmanız, bu ülkeye demokrasinin kök saldığını kanıtlıyor." diye konuştu.

Tunuslu düşünür Ebu Ya'rab el-Merzuki de yaptığı konuşmada, "Kays Said Tunus'un uğursuz geçmişidir, sizler ise geleceğisiniz." dedi.

Tunus'ta demokrasiyi inşa etme ve zenginliklerini Fransız sömürgesinden kurtarma mücadelesi verdiklerini söyleyen Merzuki, "Bizim artık Kays Said'i konuşmamamız gerekir. Said, yargıyı ele geçirmede başarısız olmasıyla bitti. Kendisi bitti, çünkü emniyeti ele geçiremedi." ifadelerini kullandı.

Eski Ulusal Barolar Birliği Başkanı Abdurrezak el-Kilani ise "Cumhurbaşkanı Said'in yürütme ve yasama makamlarını ele geçirdikten sonra yargıyı da ele geçirmek istediğini" söyledi.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak geçen ay açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.