Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said tarafından askıya alınan Meclis çevrim içi toplanacak - Son Dakika
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Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said tarafından askıya alınan Meclis çevrim içi toplanacak

28.03.2022 16:19
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said tarafından askıya alınan Meclis çevrim içi toplanacak

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarıyla çalışmaları durdurulan Meclis, 30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenleme kararı aldı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarıyla çalışmaları durdurulan Meclis, 30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenleme kararı aldı.

Meclis Başkan Yardımcısı Mahir el-Mezyub, parlamentonun çalışma takvimini belirlemek üzere Tunus Meclis Ofisinin bir toplantı düzenlediğini duyurdu.

Mezyub, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi başkanlığında 28 Mart 2022'de Meclis Ofisi üyelerinin çoğunluğunun katıldığı bir toplantı düzenlendi. " ifadelerine yer verdi.

25 Temmuz kararlarının kaldırılması görüşülecek

Açıklamada, "30 milletvekilinin yazılı talebi doğrultusunda, 30 Mart Çarşamba günü düzenlenecek Meclis oturumunda, Cumhurbaşkanı Said tarafından alınan istisnai kararların kaldırılması görüşülecek." ifadesi kullanıldı.

Mecliste 2 Nisan'da ülkedeki siyasi ve mali krizlerin değerlendirileceği bir oturumun daha yapılacağı kaydedildi.

Söz konusu iki oturumun da çevrim içi yapılacağı aktarıldı.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz derinleşti.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said tarafından askıya alınan Meclis çevrim içi toplanacak - Son Dakika


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