Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said yönetimi protesto edildi

Tunus'un güneydoğusundaki Medenin kentinde yüzlerce kişi Cumhurbaşkanı Kays Said'in siyasi kararlarını protesto etti.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi ve Ulusal Kurtuluş Cephesinden temsilcilerin de katıldığı eylemde göstericiler Cumhurbaşkanı Said karşıtı sloganlar attı.

Gösteri sırasında AA muhabirine açıklama yapan Ulusal Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Ahmed Necib eş-Şabi, 1 Ocak ile 20 Mart tarihleri arasında düzenlenen elektronik istişareyi "ucube" şeklinde niteleyerek, halkın yüzde 90'ından fazlasının bu e-istişareye katılmadığını savundu.

Şabi, söz konusu e-istişarenin istisnasız olarak tüm sivil toplum bileşenlerini ve siyasi partileri dışladığını söyledi.

Nahda Hareketinden eski milletvekili ve aktivist Semir Dilo da "Tek taraflı kararlar istemiyoruz. Çağrımız, Tunus'u otokrasiden uzaklaştırarak demokrasi yoluna geri getirecek bir ulusal kurtuluş hükümetinin kurulacağı gerçek bir ulusal diyalogdur." dedi.

Dilo, Said'in geleceğin tek adamı olmak istediğini ve Tunuslulara danışmadan bir anayasa oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.