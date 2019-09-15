Son Dakika Haberleri: Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimi
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Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimi

1 saat önce

Tunus'ta seçimleri düzenleyen Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), cumhurbaşkanı seçimlerine öğlene kadarki katılım oranının, yüzde 16,3 olduğunu açıkladı.

Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimi, System.String[]

Tunus'ta seçimleri düzenleyen Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), cumhurbaşkanı seçimlerine öğlene kadarki katılım oranının, yüzde 16,3 olduğunu açıkladı.

YSK, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde yerel saatle 13.00'e kadar seçime katılım oranının, yüzde 16,3 olduğunu duyurdu.

Tunus'un geçici Cumhurbaşkanı Muhammed en-Nasır, başkent Tunus'ta bugün oy kullanmasının ardından, halkı, "milli birliğe ve Tunus'un geleceğine güveni pekiştirmek için" oy vermeye çağırdı.

Oy verme işlemlerinin yapıldığı merkezlerde, özellikle gençlerin seçime yeterince ilgi göstermediği görüldü.

Seçimlere katılımın düşük olması üzerine, cumhurbaşkanı adayları da Tunuslulara sandığa gitme çağrısı yapmıştı.

- Tunus, cumhurbaşkanını seçiyor

Tunus'ta cumhurbaşkanını seçmek için oy verme işlemleri yerel saatle 08.00'de başladı. 7 milyon 155 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 13 bin sandıkta oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erecek.

Ülke içinde ve dışındaki 33 seçim bölgesinde yapılan seçimde, 24 aday yarışıyor.

Cumhurbaşkanı adaylarından siyasetçi Muhsin Merzuk ile iş adamı Selim Riyahi, eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi lehine seçimden çekildiğini duyurmuştu. Böylece seçimlerdeki aday sayısı 24'e gerilemişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibi'nin 25 Temmuz'da hayatını kaybetmesinin ardından kasım ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri erkene alınmıştı.

Bugünkü seçimde adaylardan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamazsa ikinci tura gidilecek.

Aday sayısının fazlalığı nedeniyle seçimlerin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:42 Kaynak: AA
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