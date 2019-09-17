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Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

6 dakika önce

Yüksek Seçim Komisyonunun düzenlediği basın toplantısı Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Nebil Bofun'un seçim sonuçlarını açıklaması Tunus'ta pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimindeki resmi sonuçlara göre, oyların yüzde 18,4'ünü alan olan bağımsız aday Kays Said ve yüzde...

Yüksek Seçim Komisyonunun düzenlediği basın toplantısı

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Nebil Bofun'un seçim sonuçlarını açıklaması

Tunus'ta pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimindeki resmi sonuçlara göre, oyların yüzde 18,4'ünü alan olan bağımsız aday Kays Said ve yüzde 15,6 oy alan tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi ikinci tura kaldı.

Yüksek Seçim Komisyonunun (YSK) başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminde 18,4 oy oranıyla Anayasa Profesörü Said ve yüzde 15,6 oy oranıyla Karvi'nin ikinci tur için yarışacağı açıklandı.

Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro oyların yüzde 12,9'unu, Nida Tunus partisinin adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi yüzde 10,7'sini alırken, Başbakan Yusuf Şahid de oyların yüzde 7,4'ünü elde etti.

Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Cumhurbaşkanı, YSK Başkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:49 Kaynak: AA
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