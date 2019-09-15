Son Dakika Haberleri: Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı
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Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı

29 dakika önce

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için ülke genelinde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de tamamlandı.

Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı, System.String[]

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için ülke genelinde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de tamamlandı.

Tunus'ta cumhurbaşkanını seçmek için oy verme işlemleri yerel saatle 08.00'de başladı. 7 milyon 155 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 13 bin sandıkta oy verme işlemi 18.00'de sona erdi.

Tunus Yüksek Seçim Konseyi, bir saat önceki verilere göre, oy verme işlemine katılım oranını yüzde 35 olarak açıklamıştı.

Oy verme işlemlerinin yapıldığı merkezlerde, özellikle gençlerin seçime yeterince ilgi göstermediği görülmüştü.

Ülke içinde ve dışındaki 33 seçim bölgesinde yapılan seçimde, 24 aday yarışıyor.

Bugünkü seçimde adaylardan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamazsa ikinci tura gidilecek.

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:18 Kaynak: AA
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